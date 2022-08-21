Червиченко: «„Спартак“ гораздо лучше, чем в прошлом сезоне»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о конкуренции московского клуба с «Зенитом» в чемпионате России.

«Спартак» гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Он более или менее выстраивается. Абаскаль — это тренер не экспериментатор, который до этого был в «Спартаке». Больше россиян привлечено. Большую скорость даёт команда игровую и мышления. Бывают такие матчи — невозможно всё выигрывать. На мой взгляд, где-то не повезло, не залетело, где-то динамовцы сыграли лучше и не дали возможность себе забить.

Если бы «Спартак» забил первым, то вряд ли бы дал возможность «Динамо» победить. «Спартак» ещё будет трепать нервы. Не знаю, сможет ли он претендовать на чемпионство, но то, что «Спартак» будет очень сильным раздражителем «Зенита» — это абсолютно точно.