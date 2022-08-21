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Червиченко: «„Спартак“ гораздо лучше, чем в прошлом сезоне»

сегодня, 09:45

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о конкуренции московского клуба с «Зенитом» в чемпионате России.

«Спартак» гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Он более или менее выстраивается. Абаскаль — это тренер не экспериментатор, который до этого был в «Спартаке». Больше россиян привлечено. Большую скорость даёт команда игровую и мышления. Бывают такие матчи — невозможно всё выигрывать. На мой взгляд, где-то не повезло, не залетело, где-то динамовцы сыграли лучше и не дали возможность себе забить.

Если бы «Спартак» забил первым, то вряд ли бы дал возможность «Динамо» победить. «Спартак» ещё будет трепать нервы. Не знаю, сможет ли он претендовать на чемпионство, но то, что «Спартак» будет очень сильным раздражителем «Зенита» — это абсолютно точно.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:49
Но Динамо проиграл
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:40
Купи нормальный телевизор, хотя бы цветной)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:35
Если бы эти три штанги влезли мог получится разгром, кстати мой телевизор не показал ни одного реального шанса у спартака, твой телевизор всегда показывает иначе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:31
Конечно лучше и скорее возьмут седьмое место, по любому это не десятое.
3fy85d3p7g89
3fy85d3p7g89
сегодня в 10:19
Играет хорошо!
makkie
makkie
сегодня в 10:17
Кто адекватный укусил Червя?)

Вчера Спартак сыграл не хуже, чем в предыдущих турах. Единственное, что подкачала реализация. Ну и случилась эта глупая ошибка от Умярова. И, действительно, забей Спартак первым - сценарий матча мог круто поменяться. А так вынужденно полезли отыгрываться, а Динамо нащёлкало 3 штанги.
Будет уроком на будущее, особенно Умярову!
kkpsg6g8k6zb
kkpsg6g8k6zb
сегодня в 10:13, ред.
Спартак хорош среди своих- членов второй восьмерки. Игра с командами первой восьмерки не сулит спартаку ничего хорошего.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 10:02
Согласен с Андреем, Спартак стал намного лучше чем в прошлом сезоне. Видна тренерская рука, после Карреры наконец-то появился хороший тренер. В этом сезоне Спартак составит конкуренцию Зениту реально.
Тем ценнее наша победа!!! Динамо с Победой!!!
Гость
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