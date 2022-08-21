Карпин: «Счет на табло сыграл злую шутку во втором тайме»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал ничью в матче 6-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Что произошло? Неправильно стали играть. Хотели отыграться быстрее, спешили. Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали. Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счет на табло сыграл злую шутку во втором тайме.

Ребята верили до конца, поэтому отыгрались. Жалко пенальти незабитого в конце игры. Устраивает ли меня игра? Что значит устраивает или нет? Сегодня сыграли, будем еще играть.