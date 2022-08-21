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Карпин: «Счет на табло сыграл злую шутку во втором тайме»

сегодня, 00:39
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче 6-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Что произошло? Неправильно стали играть. Хотели отыграться быстрее, спешили. Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали. Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счет на табло сыграл злую шутку во втором тайме.

Ребята верили до конца, поэтому отыгрались. Жалко пенальти незабитого в конце игры. Устраивает ли меня игра? Что значит устраивает или нет? Сегодня сыграли, будем еще играть.

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Федянчик
Федянчик
сегодня в 00:50
Сами виноваты что не выиграли. Так пенальти бить это ужас...
Гость
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