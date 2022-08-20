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Новиков: «„Динамо“ могло и более крупно обыграть „Спартак“»

вчера, 23:33
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Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.

Получилась хорошая игра. Всех динамовцев хочу поздравить с заслуженной победой. Могли выигрывать более крупно, но реализация подвела. «Динамо» очень грамотно сыграло в обороне и использовало свои шансы в атаке, ошибку соперника.

Что не получилось у «Спартака»? Забить. У красно-белых были моменты. Появлялись неплохие шансы для взятия ворот, но реализация также подвела. Кто реализовывает свои моменты, тот и выигрывает.

Игра «Спартака» на старте сезона? Команда выглядит очень интересно, играет в атакующий футбол, создает много моментов и реализует их, кроме сегодняшнего матча. Интересно наблюдать за красно-белыми. Посмотрим, что будет дальше и надолго ли хватит такой «Спартак».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:41
По сути было близко к Спартаку против ливера на энфилде, мы и там играли первым номером с Куинси и Джикией с Селиховым и Зобниным.
Ничего нового
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:38
Могло но не обыграло!
Гость
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