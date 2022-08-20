Канчельскис: «„Спартак“ перегорел и был не в своей тарелке»

Бывший футболист сборной России прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (1:1).

Дерби есть дерби. Делать такие детские ошибки непозволительно. Это нервы. «Динамо» подошли к этому матчу более мобилизованными и с большей концентрацией, чем «Спартак». Было видно, что игроки «Спартака» нервничают. И по моментам, и по игре «Динамо» заслужило. Инициатива и владение мячом — это всё для теоретиков и статистов.

По игре у «Динамо» моментов больше было. У «Спартака» были только полумоменты. У «Динамо» было больше желания победить. Конечно, никто не говорит, что у «Спартака» его не было, но они перегорели и были не в своей тарелке.