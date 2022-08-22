Рыков: «Шалимова надо было раньше убирать из „Урала“»

Защитник «Родины» , выступавший в прошлом сезоне за «Урал», высказал мнение о выступлениях команды в текущем сезоне РПЛ .

Ранее клуб возглавил Виктор Ганчаренко, который сменил , уволенного после неудачного старта сезона.

Шалимова надо было раньше убирать. Коллектив уже не играл за тренера. Шалимов ни с кем из ребят не общался, попрощался с командой и все. Может, это его концепция, что он не общается с игроками. У него так — выигрывает тренер, а проигрывают игроки. Это решение руководства «Урала». Мне остается поддерживать ребят. Я со всеми в хороших отношениях.