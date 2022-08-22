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Рыков: «Шалимова надо было раньше убирать из „Урала“»

сегодня, 00:02

Защитник «Родины» Владимир Рыков, выступавший в прошлом сезоне за «Урал», высказал мнение о выступлениях команды в текущем сезоне РПЛ.

Ранее клуб возглавил Виктор Ганчаренко, который сменил Игоря Шалимова, уволенного после неудачного старта сезона.

Шалимова надо было раньше убирать. Коллектив уже не играл за тренера. Шалимов ни с кем из ребят не общался, попрощался с командой и все. Может, это его концепция, что он не общается с игроками. У него так — выигрывает тренер, а проигрывают игроки. Это решение руководства «Урала». Мне остается поддерживать ребят. Я со всеми в хороших отношениях.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 00:45
Шалимара в Фоджу, играющим тренделем !
83ev5gcpcg7r
83ev5gcpcg7r
сегодня в 00:43
За ошибки надо отвечать?
Землянин
Землянин
сегодня в 00:16
Его не стоило вообще назначать 🤕
Гость
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