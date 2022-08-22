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Стали известны главные претенденты на должность руководителя «Спартака»

сегодня, 12:44

Сегодня компания «Лукойл» официально объявила, что выкупила 100% акций «Спартака». Леонид Федун больше не будет руководить клубом.

По данным источника, на место руководителя «Спартака» претендуют Евгений Хавкин (с 2012 года занимал пост вице‑президента — руководителя аппарата «Лукойла», с 2003 по 2012 годы он был секретарем совета директоров — руководителем аппарата совета директоров компании), Александр Матыцын (с 1997 года работает вице‑президентом «Лукойла», с 2017 года он — первый вице‑президент «Лукойла») и Ашот Хачатурянц (бывший президент РПЛ).

Решение по новому руководителю может быть принято уже в четверг, 25 августа.

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shlomo
shlomo
сегодня в 12:55
А Зарема осталась???...:)))) или ушла от Федуна к Лукойлу?... За 18 лет человек "думающий иначе" не смог наладить работу в клубе. Кроме денег там вообще ничего нет. Несмотря на стадион это абсолютно худший отрезок в истории Спартака. Если правда, что придёт Хачатурянц на место главного, то очень быстро мы увидим Спартак здорового человека, а не Федуна.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:48
Хачатурянца давайте.
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