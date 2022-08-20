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«Я чувствую кредит доверия». Цорн — о возможном уходе из «Локомотива»

сегодня, 20:12

Томас Цорн прокомментировал слухи о том, что он может покинуть должность спортивного директора «Локомотива».

Мой уход? Это слухи, нам это от РЖД не передавалось. Я чувствую кредит доверия к нам.

Насколько он большой? Мы работаем на благо клуба, выполняем те задачи, которые нам поставлены. Мы пытаемся выстроить вертикаль клуба, структуру, игру, и понятно, что тот сезон был сезоном больших перестановок, они продолжаются, к тому же у нас есть травмы, продажи. Решения о своем будущем принимать не мне, мы работаем со всей совестью, чтобы радовать болельщиков и добавится высоких результатов.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:30
я ещё не всё развалил
4x8zp3vks45n
4x8zp3vks45n
сегодня в 20:14
Нужен результат
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