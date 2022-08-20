«Я чувствую кредит доверия». Цорн — о возможном уходе из «Локомотива»

Томас Цорн прокомментировал слухи о том, что он может покинуть должность спортивного директора «Локомотива».

Мой уход? Это слухи, нам это от РЖД не передавалось. Я чувствую кредит доверия к нам.

Насколько он большой? Мы работаем на благо клуба, выполняем те задачи, которые нам поставлены. Мы пытаемся выстроить вертикаль клуба, структуру, игру, и понятно, что тот сезон был сезоном больших перестановок, они продолжаются, к тому же у нас есть травмы, продажи. Решения о своем будущем принимать не мне, мы работаем со всей совестью, чтобы радовать болельщиков и добавится высоких результатов.