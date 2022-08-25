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Черевченко: «Высока вероятность, что уже в этом сезоне вернусь к работе»

вчера, 23:17

Бывший тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко заявил, что в ближайшее время вернется к работе.

Высока вероятность, что уже в этом сезоне вернусь к тренерской работе. Но не факт, что в России. Сейчас веду переговоры с разными клубами, посмотрим, как все сложится. Хотелось бы уже осенью приступить к работе — до зимы слишком долго ждать. Но не от меня все зависит.

Переговоры с российскими клубами были, мы общаемся, но без конкретики. Варианты в России есть, все может быть. Конечно, работа в РПЛ — это приоритет, а там уже как получится.

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Все комментарии
n8766h3cyhm5
n8766h3cyhm5
вчера в 23:42
Долго его не было на горизонте...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:38
Посмотрим, что из этого выйдет
Гость
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