Черевченко: «Высока вероятность, что уже в этом сезоне вернусь к работе»

Бывший тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко заявил, что в ближайшее время вернется к работе.
Высока вероятность, что уже в этом сезоне вернусь к тренерской работе. Но не факт, что в России. Сейчас веду переговоры с разными клубами, посмотрим, как все сложится. Хотелось бы уже осенью приступить к работе — до зимы слишком долго ждать. Но не от меня все зависит.
Переговоры с российскими клубами были, мы общаемся, но без конкретики. Варианты в России есть, все может быть. Конечно, работа в РПЛ — это приоритет, а там уже как получится.