Черевченко: «Высока вероятность, что уже в этом сезоне вернусь к работе»

Бывший тренер «Локомотива» и «Химок» заявил, что в ближайшее время вернется к работе.

Высока вероятность, что уже в этом сезоне вернусь к тренерской работе. Но не факт, что в России. Сейчас веду переговоры с разными клубами, посмотрим, как все сложится. Хотелось бы уже осенью приступить к работе — до зимы слишком долго ждать. Но не от меня все зависит.