Агент Петреску: «Дан хочет работать в России»

Николай Пырнэу, агент , рассказал о планах своего клиента.

Возможно абсолютно всё. Если это впишется в подготовительный этап команды, думаю, такой матч вероятен. Не вижу проблем. Меня все время спрашивают, приедет ли Дан Петреску в Россию. Поступит предложение, будем его рассматривать. Он заявлял, что хочет работать в России, хочет выиграть какой-то титул — кубок, чемпионат. Где бы он ни работал, он везде все выигрывал. Однако пока конкретных предложений не было, на меня или на него никто не выходил, в условный «Ростов» не приглашал.