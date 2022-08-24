Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Агент Петреску: «Дан хочет работать в России»

вчера, 16:05

Николай Пырнэу, агент Дана Петреску, рассказал о планах своего клиента.

Возможно абсолютно всё. Если это впишется в подготовительный этап команды, думаю, такой матч вероятен. Не вижу проблем. Меня все время спрашивают, приедет ли Дан Петреску в Россию. Поступит предложение, будем его рассматривать. Он заявлял, что хочет работать в России, хочет выиграть какой-то титул — кубок, чемпионат. Где бы он ни работал, он везде все выигрывал. Однако пока конкретных предложений не было, на меня или на него никто не выходил, в условный «Ростов» не приглашал.

Все новости
Слухи«Локомотив» не претендует на Юрана
Вчера, 13:14
В «Химках» заявили, что Писарев может быть уволен в ближайшее время
20 августа
Газзаев отреагировал на слухи о работе в «Локомотиве»
20 августа
Кержаков: «Из „Торпедо“ со мной никто не связывался»
18 августа
СлухиКержаков близок к назначению на пост главного тренера «Торпедо»
18 августа
Рианчо: «У меня не было ни одного звонка из России!»
17 августа
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:59
Если Дан хочет в спартак то занимай очередь за Юраном, не переживай очередь совсем скоро придёт.
uj96r7wq298h
uj96r7wq298h
вчера в 17:45
У нас есть тренеры.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:10
Дан приказ ему на Запад...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:07
В России можно разводить клубы на деньги. Пример, Кубань.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:58
У нас своих безработных хватает.
32united
32united
вчера в 16:53
Интересный, это конечно факт, но не стабильный тренер. Его команды в РПЛ не отличались стабильными выступлениями, чередуя удачные матчи с сенсационными поражениями. Но думаю, что он далеко не первый в очереди, кого хотят пригласить в РПЛ. Не думаю, что румынский тренер в ближайшее время переберется в Россию.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:30
Он уже работал
cbb6bzjsme8r
cbb6bzjsme8r
вчера в 16:25
У нас тренеры свои есть
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:08
Есть ещё патриоты
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 