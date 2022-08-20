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В «Химках» заявили, что Писарев может быть уволен в ближайшее время

сегодня, 18:20
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение в матче 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

Если честно, ждал такого результата. Не увидел на поле коллектив, задумок, в какой футбол мы играем. Игра с «Локомотивом» не дала ответа на этот вопрос. При всем уважении к сопернику, надо брать очки в игре с ним.

Писарев может потерять работу? Если будет два поражения, то работа будет краткосрочной. Но у нас еще будет время вернуться к весенней игре. Да, был мотиватор, как Юран, который давал результат. Сейчас пришел новый тренер, у него новые принципы.

Если не будет результата, то это (приглашение Писарева) будет неправильным решением. А степень ответственности нужно разделять. У нас есть совет учредителей, который решает такие вопросы.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 19:44
Заслужили,чего уж там
8swg8d9rap4k
8swg8d9rap4k
сегодня в 19:33
Все закономерно! Этого и следовало ожидать.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:23
Можно констатировать факт, полный идиотизм.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:23
Идиоты!!!Что ,они возобнили,о себе?!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 19:01
В Химках наверное выдают тренерам контракт с пунктом о краткосрочном сотрудничестве.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:55
Терюшков там, кстати, официальный глава как раз. Глава наблюдательного совета. По этому комментарию вообще видно, как всё с этим телом у них плохо.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:34
Это, так сказать, ОТВЕТОЧКА прилетела.... Бог шельму метит
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:30
Супер менеджер))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:28, ред.
лучше не сказать
aj8p7gy75kpq
aj8p7gy75kpq
сегодня в 18:27
Ха, ха, ха, а вы чего ожидали???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:24, ред.
Великое руководство клуба !) Вы лучшие , Садыговы !)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:23
Просто ответь, зачем убирали Юрана, дурик? И не надо всей этой демагогии!
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