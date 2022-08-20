В «Химках» заявили, что Писарев может быть уволен в ближайшее время

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение в матче 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

Если честно, ждал такого результата. Не увидел на поле коллектив, задумок, в какой футбол мы играем. Игра с «Локомотивом» не дала ответа на этот вопрос. При всем уважении к сопернику, надо брать очки в игре с ним.

Писарев может потерять работу? Если будет два поражения, то работа будет краткосрочной. Но у нас еще будет время вернуться к весенней игре. Да, был мотиватор, как Юран, который давал результат. Сейчас пришел новый тренер, у него новые принципы.

Если не будет результата, то это (приглашение Писарева) будет неправильным решением. А степень ответственности нужно разделять. У нас есть совет учредителей, который решает такие вопросы.