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Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций

сегодня, 16:06

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций:

Группа A: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Фиорентина» (Италия), «Хартс» (Шотландия), РФШ (Латвия);

Группа B: «Вест Хэм» (Англия), ФКСБ (Румыния), «Андерлехт» (Бельгия), «Силькеборг» (Дания);

Группа C: «Вильярреал» (Испания), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), «Аустрия» (Австрия), «Лех» (Польша);

Группа D: «Партизан» (Сербия), «Кельн» (Германия), «Ницца» (Франция), «Словацко» (Чехия);

Группа E: АЗ (Нидерланды), «Аполлон» (Кипр), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Днепр-1» (Украина);

Группа F: «Гент» (Бельгия), «Мольде» (Норвегия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Юргорден» (Швеция);

Группа G: «Славия» Прага (Чехия), ЧФР (Румыния), «Сивасспор» (Турция), «Балкани» (Косово);

Группа H: «Базель» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Жальгирис» (Литва), «Пюник» (Армения).

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:21
Для УЕФА, конечно. Деньги срубят. Немного, но всё же. А так турнир на уровне школьного чемпионата - никто не хочет играть, но заставляют
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:09
Супертурнир... Для чего, для кого?
Гость
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