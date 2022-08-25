«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в Кубке Лиги

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Английской Лиги.
Результаты:
МЮ – «Астон Вилла»
«Манчестер Сити» – «Челси»
«Ливерпуль» – «Дерби Каунти»
«Арсенал» – «Брайтон»
«Лестер» – «Ньюпорт»
«Вест Хэм» – «Блэкберн»
«Вулверхэмптон» – «Лидс»
«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»
«Борнмут» – «Эвертон»
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»
«Стивенейдж» – «Чарльтон»
«МК Донс» – «Моркэм»
«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»
«Саутгемптон» – «Шеффилд Уэнсдей»
Матчи пройдут в начале ноября.
Но жаль, что на такой ранней стадии встретятся уже две такие команды.
Но жаль, что на такой ранней стадии встретятся уже две такие команды.