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ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиАнглия. Кубок Английской Лиги 2022/2023

«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в Кубке Лиги

сегодня, 08:14

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Английской Лиги.

Результаты:

МЮ – «Астон Вилла»

«Манчестер Сити» – «Челси»

«Ливерпуль» – «Дерби Каунти»

«Арсенал» – «Брайтон»

«Лестер» – «Ньюпорт»

«Вест Хэм» – «Блэкберн»

«Вулверхэмптон» – «Лидс»

«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»

«Борнмут» – «Эвертон»

«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»

«Стивенейдж» – «Чарльтон»

«МК Донс» – «Моркэм»

«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»

«Саутгемптон» – «Шеффилд Уэнсдей»

Матчи пройдут в начале ноября.

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17 августа
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:59
Радость то какая!!!
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:18
Этим объясняются 4 по моему подряд победы в Кубке Лиги. Только с полуфиналов зарубы у них были, а то и в финале только попадался измотанный топ соперник
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:49
Моя ставка -на победу в финале Кубка на "Моркем".Кто такие-и знать не хочу,но привычные футбольные рыла надоели.Пора стереть пыль с лица бывшей спортивной командной игры под именем футбол.
dok66
dok66
сегодня в 10:15
Одним фаворитом сразу же станет меньше в розыгрыше .
32united
32united
сегодня в 09:48
Третий раунд кубка, а уже какая вывеска! Прогнозировать результат пока рановато. Посмотрим в какой форме обе команды подойдут к матчу. Возможно, что вообще резервные составы выпустят - поберегут игроков перед Чемпионатом Мира.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:41
Матчи в ноябре только.
Но жаль, что на такой ранней стадии встретятся уже две такие команды.
w8r8fuv2mg5h
w8r8fuv2mg5h
сегодня в 09:39
Это будет острый поединок
Gahi
Gahi
сегодня в 08:41, ред.
Тем интереснее будет посмотреть как подготовяться соперники к этим играм.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:22
Опять Сити достался легкий соперник. Опять МС тащат, не то, что Ливерпуль, у которого тяжелейший соперник
протон
протон
сегодня в 08:18
У Сити будет топовый соперник раньше полуфинала? Удивительно. Обычно им очень везёт на проходные матчи до ранних стадий.
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