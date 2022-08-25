Шотландский прорыв и израильская удача. Счастливчики плей-офф Лиги чемпионов

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сегодня, 09:27

Известны все участники группового этапа.

Сформировался состав группового этапа Лиги чемпионов. К 26 командам, которые забронировали себе места в нем по итогам национальных чемпионатов, добавились шесть клубов, прошедших квалификационное сито. Давайте посмотрим подробнее, кто эти герои и какой путь им пришлось преодолеть.

«Копенгаген» (Дания)

У «Копенгагена» не все идеально складывается пока в чемпионате Дании, где после шести туров команда занимает лишь пятое место. Однако все силы были брошены на преодоление квалификации Лиги чемпионов, и задача оказалась выполненной. Преодолеть пришлось всего один раунд, зато соперник выглядел очень серьезным – турецкий «Трабзонспор».

Ключевым стал первый домашний матч «Копенгагена», в котором датчане победили со счетом 2:1. Причем первый мяч забил хорошо нам знакомый Виктор Классон. В ответной встрече датчане устояли на выезде, удержав нулевую ничью.

«Виктория» (Пльзень, Чехия)

Путь к группе Лиги чемпионов у «Виктории» получился куда более продолжительным. Она преодолела три раунда квалификации. На первой стадии относительно легко расправилась с ХИКом – 2:1 на выезде и 5:0 дома. Затем было противостояние с молдавским «Шерифом», который навел суету в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Повторить это достижение не получится, потому что «Виктория» его победила дважды со счетом 2:1.

В раунде плей-офф решающая битва была с «Карабахом», который на своем поле добыл ничью – 0:0. Азербайджанская команда достойно смотрелась и в гостевом матче, даже смогла забить первой усилиями Озобича. Но во втором тайме «Виктория» собралась и забила дважды, победив со своим любимым счетом.

А «Карабаху» может быть обидно, поскольку для него это был уже четвертый отборочный раунд. В предыдущих он выбил польский «Лех», швейцарский «Цюрих» и венгерский «Ференцварош» бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Если бы удалось пройти «Викторию», путь был бы сказочным для «Карабаха».

«Бенфика» (Португалия)

Пожалуй, один из самых статусных участников раунда плей-офф Лиги чемпионов. И прошел в группу он без особых проблем. «Орлы» вообще на старте сезона впечатляют. Команда Роджера Шмидта не знает поражений и летит на крыльях атаки. В чемпионате тоже набрала шесть очков из шести возможных на старте.

Перед раундом плей-офф «Бенфика» без особых затруднений обыграла в двух матчах «Мидтьюлланд» со счетом 4:1 и 3:1. А уже в плей-офф расправилась с киевским «Динамо» за явным преимуществом – 2:0 и 3:0. Можно быть уверенным, что и в группе «орлы» не будут проходными соперниками для любого оппонента.

«Маккаби» (Хайфа, Израиль)

Немного неожиданный участник группового этапа, особенно с учетом того, что ему пришлось пройти три отборочных раунда. И в каждом из них эта команда не была фаворитом. Вылет ей прочили уже в первом столкновении с «Олимпиакосом», который куда как более признанным именем обладает. Но сейчас греки «уже не те». На выезде они зацепили ничью со счетом 1:1, а дома проиграли, причем крупно – со счетом 0:4. Блеснул там, пожалуй, самый известный игрок сборной Гаити Францди Пьерро, который оформил дубль.

Кстати, Пьерро не остановился на достигнутом и забил в следующем раунде в ворота «Аполлона». «Маккаби» дома победил со счетом 4:0, но дубль уже на счету Али Мухаммада. Причем два из четырех мячей израильтяне забили в большинстве после удаления на 61-й минуте у «Аполлона». Наверное, это был решающий эпизод, потому что дома-то «Аполлон» выиграл, но лишь со счетом 2:0, чего не хватило.

Но уж в раунде плей-офф в «Маккаби» точно никто не верил. Там ему противостоял куда более опытный еврокубковый боец – «Црвена Звезда». Матч в Израиле был драматичным. Пьерро открыл счет, потом дважды забили сербы, выйдя вперед. Но во втором тайме «Маккаби» снова забил дважды (у Пьерро опять дубль) и выиграл.

Эта победа ничего не гарантировала «Маккаби», и уже к 44-й минуте ответного гостевого матча израильская команда уступала со счетом 0:2. Однако сумела один мяч отыграть. Все катилось к дополнительному времени, пока в компенсированное не случился автогол Павкова, похоронивший надежду «Црвены Звезды». Пожалуй, самая главная драма раунда плей-офф.

«Динамо» (Загреб, Хорватия)

Более удачливым оказался текущий лидер чемпионата Хорватии – загребское «Динамо». Стартовали хорваты с не самой убедительной победы над скромным македонским «Шкупи» (2:2 и 1:0). Затем раскачались и более уверенно расправились с болгарским «Лудогорцем» (2:1 и 4:2). А в раунде плей-офф наткнулись на дерзкий норвежский «Буде-Глимт», который завоевал свою известность в прошлом сезоне ярким выступлением против «Ромы» в Лиге Европы.

Норвежцы, в составе которых все еще играет российский вратарь Никита Хайкин, продолжили удивлять и на этот раз, обыграв дома «Динамо» со счетом 1:0. Однако на выезде они основное время закончили со счетом 1:2. Игра переместилась в дополнительное, где класс «Динамо» все-таки сказался, и клуб из Загреба довел дело до победы со счетом 4:1. Так что «Буде-Глимт» мы опять увидим только в Лиге Европы. И все равно эта команда еще способна на сюрпризы.

«Рейнджерс» (Шотландия)

Пожалуй, наиболее интригующей и статусной парой в плей-офф были «Рейнджерс» и ПСВ . Особенно с учетом противостояния на тренерских скамейках ван Бронкхорста и ван Нистелроя соответственно. ПСВ к тому же перед этим выбил из отбора Лиги чемпионов «Монако», так что без раскачки вступил в жесткую еврокубковую борьбу.

В то же время «Рейнджерс» разминался на никому не известном бельгийском «Юнионе», которому в первом матче умудрился проиграть со счетом 0:2, зато потом разгромно победил – 3:0. Противостояние с ПСВ тоже далось шотландцам непросто. В домашнем матче они пропустили первыми, потом вышли вперед, но не удержали преимущество, и игра завершилась вничью – 2:2.

Казалось, что это выгодный для ПСВ расклад. И голландцы, действительно, в ответном матче смотрелись дома неплохо. Но всего одна грубая ошибка в обороне все перечеркнула. На гол Чолака на 60-й минуте ПСВ так и не смог ничем ответить, поэтому неожиданно для всех проваливается в Лигу Европы. А «Рейнджерс» составит компанию «Селтику» в Лиге чемпионов. Сразу два шотландских клуба в группе – мощно.

Состав корзин

И теперь можно назвать всех участников группового этапа Лиги чемпионов, а заодно распределить их по корзинам, которые определены для жеребьевки. Пока она не прошла, есть время нафантазировать себе и «группу смерти», и «группу слабаков».

Первая корзина: «Реал» (Испания), «Айнтрахт» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Милан» (Италия), «Бавария» (Германия), ПСЖ (Франция), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды);

Вторая корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Севилья» (Испания), «Лейпциг» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия);

Третья корзина: «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Спортинг» (Португалия), «Байер» (Германия);

Четвертая корзина: «Марсель» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Виктория» (Пльзень, Чехия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Копенгаген» (Дания), «Динамо» (Загреб, Хорватия).