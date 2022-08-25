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«Бавария», «Барса» и «Интер» оказались в одной группе. Итоги жеребьёвки ЛЧ

сегодня, 19:59

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Группы ЛЧ
Группа А Группа B
Аякс Порту
Ливерпуль Атлетико
Наполи Байер
Рейнджерс Брюгге
Группа С Группа D
Бавария Айнтрахт
Барселона Тоттенхэм
Интер Спортинг
Виктория Марсель
Группа Е Группа F
Милан Реал
Челси Лейпциг
Зальцбург Шахтёр
Динамо З Селтик
Группа G Группа H
Ман Сити ПСЖ
Севилья Ювентус
Боруссия Д Бенфика
Копенгаген Маккаби Х

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17 августа
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:17, ред.
Интересен был бы сам факт участия наших команд в этих турнирах. А наше вечное " а вдруг ?" , а расклады наших "специалистов" по итогам матчей и дальнейшей судьбе российских команд ? А наше волнение перед матчами с участием последних ? А споры, мнения, "зуботычины" и рукопашные пользователей... Столько коллизий, причём порой более интересных, чем непосредственно матчи.
Всё равно жаль.
eleven LC
eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 22:34
Согласен!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 22:33
Ждать не вредно
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:29
С – группа смерти. Остальные ровные.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:22, ред.
Группа А: Ливерпуль по-любому должен стать первым, за второе место будут бороться все остальные. Глазго Рейнджерс тёмная лошадка.
Группа В: Атлетико Мадрид первое место. Порту и Байер поборятся за второе место.
Группа С: Бавария первое место. Барселона и Интер будут бороться за второе место. Думаю, что у Виктории Пльзень нет шансов.
Группа D: Тоттенхэм первое место. Остальные поборятся за второе место.
Группа Е: Милан и Челси поборятся за первое и второе места. Зальцбург и Динамо Загреб поборятся за путевку в Лигу Европы.
Группа F: Реал Мадрид первое место. Все остальные поборятся за второе место. Реал и Шахтёр третий раз подряд попадает в одну группу, если не ошибаюсь.
Группа G: Манчестер Сити первое место, Боруссия Дортмунд второе место, Севилья третье место.
Группа Н: ПСЖ первое место, Ювентус второе место, Бенфика третье место.
Моё мнение такое. А на деле, посмотрим, угадал я или нет.
Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!! Надеюсь, что Реал Мадрид выиграет и эту Лигу Чемпионов УЕФА!!!
Oliver S
Oliver S
сегодня в 21:47
Вообще так себе жеребьевка, очень мало интересных матчей.
группа А вообще не смотрибельна. Ливер всех одной левой пяткой Салаха обыграет, а Наполи с Аяксом будут потеть за топ-2.
группа В - Атлетико первые, остальные там уровень ЛЕ, вторыми кто угодно станет.
группа С - единственная интересная.
группа D - опять ковыряние средних команд, Тоттенхем должен стать первым, вторым, наверное, Айнтрахт
группа E - если Милан вспомнит, что он Милан, то будет 1-2 вместе с Челси.
группа F - Реал+Лейпциг
группа G - МС+Боруссия, в Севилью не верю, вынесут их, как и Копенгаген
группа H - Юве+ПСЖ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:37, ред.
Не тот это турнир, чтоб сокрушаться по факту отсутствия команд РПЛ. Ежегодные вылеты с последних мест так и вовсе свидетельствуют о том, что не место им там.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 21:36
Интер не слабее нынешней Барселоны
barcamilan
barcamilan
сегодня в 21:35
больше всего не повезло чешской виктории, 6 поражений будет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:29
Нет наших клубов и... обсуждать нечего. Какая теперь разница, кто будет бороться за выход в следующий этап, условный "Карабах" или "Барселона". Даже копья по этому поводу ломать не хочется. И не буду.
Мы чужие на этом празднике жизни.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 21:25
Челси всегда достаются команды уровня Лилля, Базеля )
А вот Аллегри как обычно обязательно достанется, если не финалист и победитель ЛЧ, то гранд. Тем более когда Ювентус только начал стоять на ногах.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 21:21
Барселона только строить команду и игроки ещё друг друга не знают так что Барселона может лететь на лигу Европу а лига чемпионов без Барселоны не интересно. Сильные клубы должны дойти до 1/4финала лиги чемпионов потом интересно будет.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 21:18
Как всегда ждём начала ЛЧ
3ton
3ton
сегодня в 21:17
Бавария , Барса и Интер самая сильная группа .
Реал + Шахтер = любовь
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:11, ред.
Хороша жеребьевка, как никогда. Практически в каждом квартете по 3 команды, которые будут мотать друг другу нервы до конца групповой стадии.
А группы В и D так и вовсе ... самые непредсказуемые.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 21:07
МЮ в финале?
Врядли
32united
32united
сегодня в 21:02
Действительно много интересных матчей подарит нам лига Чемпионов этой осенью.

Очень любопытная группа «А». Довольно таки ровная. В ней интрига будет держаться до самого последнего тура.

Ну Группа «С» - это вообще просто пушка! Столько топовых матчей! Мдаа, Виктория Плезень, конечно, попала под каток грандов.

Группа «D» это вообще больше похоже на Лигу Европы.

Вот и группа «Е». Естественно Челси – Милан – это то противостояние, которое я жду больше всего. Вперед Челси!

Шахтер снова в одной группе с Реалом. Не думаю, что испанцам составит большого труда выйти в плей-офф с первой строчки.


В группе «G» Холланд против бывшей команды. Интересненько… Как и Ди Мария против ПСЖ в группе «H» тоже противостояние с «бывшими».

В общем, с нетерпением жду начала Еврокубковой осени! Жаль, что отечественных команд нет…


Всем добра!
Elliada
Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 20:53
на какой стадии? финал?
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:52
Кстати неплохой вариант!
eleven LC
eleven LC ответ 54wgsb2fhgz7 (раскрыть)
сегодня в 20:51, ред.
Я искренне это всё пишу,пусть как ребёнок-это не так уж плохо
Ну не люблю я Барсу,ничего не могу с собой поделать
Elliada
Elliada
сегодня в 20:49
Лукаку, увидев жеребьевку: "Хочу обратно в Челси"
4jqjmdch3999
4jqjmdch3999
сегодня в 20:47
Группы А, С интересные, остальное ну такое.
54wgsb2fhgz7
54wgsb2fhgz7 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 20:47
Я сам болельщик Реала, но ты как ребёнок, барсе сейчас нужен подъем в моральном плане, если сильный Реал, то сильнее барса и наоборот.
Elliada
Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 20:46
Хочешь столкновение Роналду и Левандовски?
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 20:39
Да, будет на что посмотреть... Жеребьевка удалась...
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 20:38
Ради Роберта))
simon_3d
simon_3d ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 20:34
А Барсе обычно давали подогретых судей, поэтому им было и без разницы с кем играть)
eleven LC
eleven LC
сегодня в 20:34, ред.
Реал легко выйдет с первого места
А вот у Барсы настоящая группа смерти,надеюсь на повторение прошлого сезона,короче жду Барсу в ЛЕ!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:24
Реалу вытаскивали как обычно подогретые или охлажденные шарики,так все годы.
Барсе разницы нет с кем играть.
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 20:22
Сырую Барсу могут хорошенько размотать в группе...Особенно Бавария!) Но будем надеяться на лучше !)))) Лева против Нойера - это будет топ!)) Visca﻿ el Barça i Visca Catalunya!
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