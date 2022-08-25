«Бавария», «Барса» и «Интер» оказались в одной группе. Итоги жеребьёвки ЛЧ

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
|Группа А
|Группа B
|Аякс
|Порту
|Ливерпуль
|Атлетико
|Наполи
|Байер
|Рейнджерс
|Брюгге
|Группа С
|Группа D
|Бавария
|Айнтрахт
|Барселона
|Тоттенхэм
|Интер
|Спортинг
|Виктория
|Марсель
|Группа Е
|Группа F
|Милан
|Реал
|Челси
|Лейпциг
|Зальцбург
|Шахтёр
|Динамо З
|Селтик
|Группа G
|Группа H
|Ман Сити
|ПСЖ
|Севилья
|Ювентус
|Боруссия Д
|Бенфика
|Копенгаген
|Маккаби Х
А группы В и D так и вовсе ... самые непредсказуемые.
А группы В и D так и вовсе ... самые непредсказуемые.