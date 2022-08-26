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Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

сегодня, 14:36

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Группа A: «Арсенал», ПСВ, «Буде-Глимт», «Цюрих»;

Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК Ларнака;

Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК;

Группа D: «Брага», «Мальме», «Унион» Берлин, «Юнион Сент-Жиллуаз»;

Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония»;

Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюлланд», «Штурм»;

Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант»;

Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 15:47
бабло вот для чего УЁФЕ всё мало
Capral
Capral
сегодня в 15:40
Глядя на состав участников нынешней ЛЕ, невольно вспоминается состав КУ 70-80-х, когда, в том турнире, учавствовали лучшие команды Европы- призёры своих стран. А сейчас- это просто позор. Ну а Киеву, снова подложили г...о, как обычно.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:37
Ну что же, по итогам жеребьевки группового этапа ЛЕ, могу сказать, что нас ожидает очень скучный групповой этап. Нет ни одной так называемой "группы смерти". Хотя какие группы смерти могут быть в ЛЕ....но несколько матчей все же порадуют нейтрального зрителя
Арсенал-ПСВ
Ренн-Фенербахче
Рома-Бетис
М.Ю-Реал Сосьедад
Лацио-Фейеноорд
Ну и по атмосфере боления можно выделить еще матчи Олимпиакос-Фрайбург и Цервена Звезда-Трабзонспор. Удачи Арсеналу! И болейте за своих а не против чужих!
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:36
)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:36
Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.

Вот так встреча в группе D ! ☝️😉
memphis
memphis
сегодня в 15:30
Усатому кирдык))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 15:21
Тонкий юмор...)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:15
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 15:13
    Половину команд вообще не знал, что такие существуют. В Лиге Конференций вообще наверное мрак. Зачем вообще нужен такой турнир?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:54
    Некоторые группы очень интересные...
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 14:46
    Группа А посильней остальных
    simon_3d
    simon_3d
    сегодня в 14:46
    А так пожалуй группа А самая веселая будет
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 14:45
    Унион против Юниона звучит!)
    simon_3d
    simon_3d
    сегодня в 14:45
    Унион - Юнион, вот это заруба будет
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 14:42
    У усатого Стаса группа тяжёлая подобралась
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 14:39
    «Манчестер Юнайтед» - «Омония»
    «Манчестер Юнайтед» - «Шериф»
    Соперники уровня Роналду!!!
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