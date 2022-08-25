«Барселона» или «Интер» вылетят из Лиги чемпионов. Жребий беспощаден

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вчера, 21:26

Знакомьтесь с великолепными четверками.

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс»

- У легендарных голландцев и англичан редко встречи в ЛЧ , даже удивительно. Но в 2020-м Клопп дважды обыграл «Аякс» в группе, оба раза со счетом 1:0.

- Кварацхелия сыграет против Александер-Арнольда – интересная дуэль. В составах «Аякса» и «Рейнджерс» левый вингер «Наполи» тоже найдет классных соперников. Как и его напарники – Спаллетти в сильной группе.

- «Аякс» потерял летом Мартинеса, Аллера, Гравенберга, Тальяфико, Мазрауи и Онана. Потратились на новичков, но без тен Хага просто выстроить игру. Команда симпатичная, но Клопп и Спаллетти работают со своими коллективами дольше.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ливерпуль» и «Наполи» выйдут в плей-офф ЛЧ , «Аякс» довольствуется ЛЕ .

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге»

- Квартет, где тяжело назвать однозначного фаворита. «Атлетико» хуже обороняется, Облак много работает. А Гризманн похож на Кокорина, стал грузным и медленным игроком. Испанцы с Фелишем – формальный фаворит, но лишь формальный.

- У «Порту» Консейсау появилась уверенность. В прошлом сезоне опередили «Милан», но уступили «Атлетико». Португалец снова померяется силами с Симеоне, хочет реванша за решающее поражение в последнем туре.

- За веселье могут отвечать «Брюгге» и «Байер». Команда Лунева и Азмуна в таком состоянии, что сложно оценивать неудачливых немцев. А бельгийцам нечего терять – показывают товар лицом, представляют талантов на рынке в ЛЧ .

Прогноз «Соккер.ру»: «Атлетико» и «Порту» пройдут дальше, немцы будут третьими.

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория»

- «Группа смерти». Левандовски сыграет против «Баварии». Хави, Нагельсманн и Индзаги померяются силами. У «Виктории» нет шансов, не будет издеваться над бедными чехами.

- Хави проверит силы против одного из фаворитов турнира – «Баварии». У клубов богатая история противостояний, громили друг друга не раз. В последнее время чаще издеваются немцы. После 2:8 были две победы по 3:0 в прошлом сезоне.

- «Интер» — центральная фигура в сюжете. Если Лаутаро и Лукаку не навяжут борьбу, то итальянцы отстанут уже после парочки матчей, тогда главные фавориты не упустят своего.

Прогноз «Соккер.ру»: «Бавария» и «Барселона» пойдут дальше, «Интеру» не повезло со жребием.

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель»

- Конте наймет киллеров игрокам, если они не выйдут из такой группы. Зато здесь каждый будет надеяться минимум на второе место – уникальность по именам не самой впечатляющей компании.

- «Олимпик» возглавил Тудор, встретит старого знакомого Конте. А Аморим помнит, как выходить в плей-офф ЛЧ из группы с немецким клубом. Как бы победитель ЛЕ «Айнтрахт» не припарковался на четвертом месте.

- «Тоттенхэм» — фаворит, а выбрать еще одну команду сложно. Тяжело сопоставлять непохожих соперников из разных по темпераменту и темпу лиг. Пусть не именитый квартет, но невероятно интересный.

Прогноз «Соккер.ру»: верим в Кейна и новую команду Жиго. Хотя португальцы попробуют подсунуть свинью всем, кто поставит на «Марсель».

Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб

- «Милан» не будет последним в квартете. Даже без Леау, если с ним попрощаются, интересные классные футболисты, но опыта в ЛЧ у них мало. Разве что Жиру поделится воспоминаниями о победе в ЛЧ .

- «Челси» — команда, с которой Оливье покорил кубок чемпионов, является фаворитом, невзирая на проблемы в формировании основы мечты под Тухеля. Опыт победы в турнире поможет.

- Будет нешуточная борьба за плей-офф Лиги Европы. «Зальцбург» и «Динамо» Загреб не прочь заработать премиальные во втором еврокубке. Кто успешнее покусает фаворитов – того и путевка.

Прогноз «Соккер.ру»: «Челси» и «Милан» в плей-офф ЛЧ , а вот «Зальцбург» пока ставим последним. Пусть хорваты порадуются.

Группа F: «Реал», «Лейпциг», «Шахтёр», «Селтик»

- Победитель турнира снова сыграет против «Шахтёра». У этих клубов свои отношения. В 2020-м «горняки» дважды обыгрывали «Мадрид», но в прошлом сезоне дважды ему проиграли.

- «Лейпциг» Тедеско и «Селтик» Постекоглу не закроются на все пуговицы. Йовичевичу представит интересная работа. Будь немцы стабильнее, называли бы их фаворитами в борьбе за второе место, но всякое бывает.

- «Шахтёр» кажется аутсайдером – потерял многих бразильцев, причем Фернардо теперь в «Зальцбурге». Компенсировать потери подписаниями украинцев из венгерских клубов довольно сложно.

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» — первый, а дальше Тедеско. «Селтик» пока ставим выше «Шахтёра», но тут возможен сюрприз.

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген»

- Классная тройка соперников, чтобы заварить кашу в борьбе за второе место – первое получит Гвардиола. А «Копенгаген» будет в роли аутсайдера, который опасен для «Севильи» и «Боруссии» Д. Кто потеряет очки с датчанами – заплатит потерей миллионов евро.

- «Горожане» фаворит всего турнира, но что покажет Дортмунд и Севилья? Команда Лопетеги вряд ли стала сильнее, но в еврокубках играть умеет. «Боруссия» Д по составу сильнее, но потеря Холанда и умеют начудить.

- У испано-немецкой парочки был голевой роман в плей-офф Лиги чемпионов год назад – «Боруссия» Д пошла дальше. Но теперь Холанд не помощник, сыграет против бывшего клуба, как и Гюндоган.

Прогноз «Соккер.ру»: «Манчестер Сити» будет первым, а еще поверим в «Боруссию» Д. «Севилья» пусть играет в ЛЕ , там ее шансы на успех выше.

Группа H: ПСЖ , «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Хайфа

- Бедная «Бенфика», или бедный Аллегри? Опытные португальцы в прошлом сезоне оставили позади «Барселону». А поскольку клуб из Турина проблемный – Массимо не демонстрирует гибкость, то борьба здесь будет нешуточной.

- ПСЖ вылетит в Лигу Европы. Шутка, будут первыми, хотя структурно и итальянцы, и португальцы могут сыграть неудобно для фаворита. Найдутся желающие огорчить клуб Мбаппе, Месси и Неймара. Например, Ди Мария сыграет против парижан, которые его вышвырнули.

- Фанаты «Маккаби» пусть наслаждаются приездом сильных соперников. И ждут ноля очков. А наберет ли ПСЖ максимум? Сомневается, «Ювентус» пока неубедительный по игре, а осень должны прибавить.

Прогноз «Соккер.ру»: не будем оригинальными, дальше пойдут ПСЖ и «Ювентус». «Бенфика» будет драться достойно, но финиширует на третьей сточке.

Жребий создал четыре сильных по составу группы, а есть четыре не такие представительные на первый взгляд. В большинстве случаев фавориты читаются, так всегда в последнее время. Но прошлый сезон показал: «Милан» может стать четвертым, «Боруссия» Д проиграть путевку в плей-офф «Спортингу», а «Бенфика» опередить «Барселону».

Будут сюрпризы и много голов – команды собрались атакующие, а группа С — конфетка. Лига чемпионов не разочарует. Тем более, в этот раз шесть туров проведут за восемь недель, ведь дальше – чемпионат мира.