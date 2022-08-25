К сожалению, без «Зенита» и «Сочи». Вечером жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов

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сегодня, 13:06

Знакомимся со всеми раскладами и участниками.

Давно назрела реформа группового этапа

Первый комментарий к новости с полным составом четырех корзин о том, что четвертая «уровня Лиги конференций». И ставится вопрос: куда катится Лига чемпионов? Ощущение, что по-настоящему турнир начинается весной, не покидало многих. Поэтому в УЕФА предложили реформу с 36 клубами на групповом этапе.

С осени 2024-го года будет эксперимент с применением «швейцарской системы». Сыграют по восемь матчей с разными соперниками, чаще сведут равных. Детали прорабатывают, но знаем, что две дополнительные путевки отдадут самым успешным лигам прошлого сезона. В этом году речь шла бы о Нидерландах и Англии.

Чиновники понимают, что осенью народ или следит за матчами любимой команды (клубов родной страны), или смотрит поединки грандов. Система, где у одного клуба 8 разных соперников, увеличивает число матчей обоих категорий. Лучше не придумать, ведь реформа Платини провалилась, богатые богатели.

А вот если разогнать в ЛЧ всех «не таких», вроде чехов или австрийцев, оставив только «правильных» — клубы топ-5, то выйдет Суперлига. Как показал эмпирический опыт Бартомеу, Переса и Аньелли – фанаты крайне негативно реагируют на идею создания турнира для элиты, из которого никто не вылетает.

Европейский футбол неправильно реформировали – появились клубы-государства, но «Спортинг», «Рейнджерс» и «Динамо» Загреб тоже не слабые. Лига чемпионов собрала разные клубы, но деньги не всегда гарантируют успех. Тот же «Зенит» всегда входил в список первых шестнадцати клубов группового этапа по расходам.

Семак не раз попадал в первую корзину при жеребьевке, но петербуржцы не жили в плей-офф, не говоря о прорыве, как у «Аякса» с полуфиналом.

В третьей корзине сердца «групп смерти»

Только «Айнтрахт» в двух первых корзинах — середняк. Временные проблемы «Лейпцига» не отменят класс исполнителей Тедеско, речь о сильной команде. На данном этапе нельзя свести клубы из одной страны, поэтому «Реал» не сыграет против «Барселоны», а «Бавария» не встретит «Боруссию» Д.

Зато жребий может предложить невероятное количество интересных комбинаций из трех клубов благодаря составу третьей корзины:

«Боруссия» Дортмунд, «Ред Булл Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

Группа, где сыграют «Манчестер Сити», «Барселона» и «Боруссия» Д будет невероятно веселой – Гвардиола против Хави, Холанд и Левандовски против Дортмунда. «Реал» с «Ливерпулем» могут получить третьим «Интер», вряд ли зрелищная, но невероятно мощная компания. Не хватает только упрямого середняка, вроде «Брюгге» или «Копенгагена».

«Севилья», «Тоттенхэм», «Челси», «Интер», «Боруссия» Д, «Наполи», не говоря о «Бенфике», «Аяксе» или «Милане», рискуют не выйти в плей-офф Лиги чемпионов при сложном жребии. В прошлом сезоне, напомним, «россонери» вернулись в некогда любимый турнир после длиннющей паузы, и первое, что сделали – заняли последнее место.

В этот раз Пиоли может получить в соперники, например, «Челси», «Марсель» и «Боруссию» Д – снова появится риск если не прямого вылета, то третьего места, на которое никто не хочет. А в Лиге Европы сыграют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Рома», ПСВ и «Монако» — команды, которые легко представить в ЛЧ .

Еврокубки точно не ослабевают по уровню участников, хотя констатируем – в прошлом сезоне финалы ЛЕ и ЛК были ужасными по качеству.

Без клубов РПЛ интерес к ЛЧ осенью упадет

Конечно же, упадет в России. С «Зенитом» и «Сочи» турнир заиграл бы новыми красками. Да, у Гаранина шансы на проход в группу ЛЧ были не выше, чем у «Ростова» Бердыева, или у «Спартака», который напоролся на «Бенфику». Но появление «Зенита» в первой корзине гарантировало приезд сильных соперников.

Семак мог встретить «Барселону» и «Наполи». Смелый Хави и гибкий Спаллетти, шикарные соперники. Отстранение ударит по популярности осенней части Лиги чемпионов? И да, и нет. Когда в ЛЧ было три клуба из РПЛ , то это 18 матчей и 9 разных соперников. «Зенит», «Спартак» и ЦСКА могли бы сгенерировать интерес.

У «Динамо» и «Краснодара» собрались бы полные арены на матчи Лиги чемпионов. Такой объем игр точно повлиял бы на рейтинги трансляций, за своими клубами все следят в Европе, это не региональная особенность. А теперь остаются центральные поединки, хотя и раньше кто-то смотрел их, а не матч «Зенита».

Например, поединки «Ливерпуля» против «Милана» будут смотреть и сейчас. Кстати, это удобный повод напомнить, где пройдет финал 2023 года – в Стамбуле на том самом стадионе, что в 2005 году, когда сыграли великий финал Бенитеса против Анчелотти, Мальдини против Джеррарда, Дудека против всех.

Угадайте победителя и делитесь ожиданиями

Ждем плей-офф, где по-настоящему раскроются фавориты букмекеров. На данный момент с отрывом лидирует «Манчестер Сити», а вот дальше плотная группа из трех клубов – «Ливерпуль», ПСЖ и «Бавария». Заметно, что сильно завышен коэффициент «Реала», словно заманивают на него поставить.

Впрочем, любой выбор победителя Лиги чемпионов в августе, если посреди сезона влепили чемпионат мира, на котором легко могут получить травму участники символической сборной сезона – глупость. Нет пока объективных данных, чтобы выбрать между «Манчестер Сити», «Баварией» и остальными.

Зато всегда весело гадать, и по традиции пользуемся симулятором жеребьевки Лиги чемпионов, составив восемь групп по четыре команды:

Неплохие группы получились. Немного четверок, где видно сразу двух победителей. Например, кто видел игру «Ювентуса» — может засомневаться, что Аллегри легко разберется со «Спортингом» и «Марселем». «Зальцбург» и «Брюгге» помечтали бы отправить «Севилью» в любимый турнир – Лигу Европы.

«Милан» и «Атлетико» снова вместе, но «Боруссия» Д против, чтобы Пиоли и Симеоне легко прошли в плей-офф ЛЧ . Сенсационный Кварацхелия при такой жеребьевке сыграет против команд Месси и Кейна. А еще недавно шел с «Рубином» на вылет в РПЛ . Последняя по счету группа вообще шикарная.

«Селтик», «Бенфика», «Ливерпуль» и «Аякс» объединяет великая история европейских побед. Это единственный квартет тестовой жеребьевки, где все клубы выигрывали кубок чемпионов. Пробный жребий оказался полезным и четко напомнил, почему весь мир смотрит и любит Лигу чемпионов.