Сафонов — о трансфере Захаряна: «На флажке такие сделки проводить тяжело»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал новую информацию о возможном трансфере полузащитника «Динамо» в «Челси».

Сумма трансфера — 15 миллионов евро, но английский клуб не может гарантировать выплату этих денег за игрока. В связи с этим рассматривается вариант, при котором Захарян сам может выкупить свой трансфер у «Динамо».

Я изначально говорил, что с трансфером Захаряна могут возникнуть проблемы. И с получением рабочей визы тоже. Раз уж Роман Абрамович продал клуб, а деньги не может получить, то чего уж говорить про трансфер молодого мальчика.

Что касается возможной схемы с самовыкупом, то по правилам ФИФА и УЕФА все трансферные выплаты идут из клуба в клуб. Не бывает такого, что какое‑то частное лицо владеет правами на игрока. Возможна ли такая сделка в теории? Наверное, те, кто придумал законы, могут придумать, как их обходить. В таком случае, вероятно, должны быть гарантийные письма от одного клуба другому.

Не забывайте, что в России 8 сентября закрывается трансферное окно, а в Европе 1‑го. «На флажке» такие трансферы очень тяжело проводить. Дай Бог, конечно, чтобы получилось.