Конов рассказал, как Захарян может спасти трансфер в «Челси»

Журналист Василий Конов раскрыл подробности возможного перехода полузащитника «Динамо» в «Челси».

Один из вариантов спасения трансфера Захаряна в «Челси», который сейчас подвис, это вариант самостоятельного выкупа трансфера самим игроком. Самовыкуп поможет избежать сложных финансовых отношений между клубами, которые в текущей ситуации практически невозможны.