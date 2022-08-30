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Конов рассказал, как Захарян может спасти трансфер в «Челси»

сегодня, 12:34

Журналист Василий Конов раскрыл подробности возможного перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Один из вариантов спасения трансфера Захаряна в «Челси», который сейчас подвис, это вариант самостоятельного выкупа трансфера самим игроком. Самовыкуп поможет избежать сложных финансовых отношений между клубами, которые в текущей ситуации практически невозможны.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:19
Да это Вася Конов придумал.)
Вообще не понимаю кто поднял волну.
1), рабочую визу не дадут.
2). выходцу из РПЛ не разрешат играть в АПЛ.
Инглизы давно для себя всё решили…
valt134
valt134
сегодня в 13:17
Понятно… Будет лямку тащить в доблестном РПЛ…
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:15
Понял спасибо, мне как болельщику Челси интересно посмотреть на Арсена в составе Челси.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 13:13
На самом деле все международные платежи в Великобритании совершаются через Федерацию футбола, т.е. она выступает как клиринговый центр, который проверяет честность и законность платежей. В этом загвоздка.

То есть "Челси" должен перевести в Федерацию деньги, а они уже совершат сделку.

Поэтому при нежелании Федерации работать с Россией "Челси" просто ничего не может сделать.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 13:03
щас бы конечно Абрамович в Челси пригодился
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 13:00
Тут мыльная опера с оплатой. Мой брат с женой как раз в Германию переехали и ты бы знал, какие там шаманские пляски устраивали, чтобы деньги в Германию перевести.

Эти санкции реально работают, и особенно для европейских клубов, которые работают в европейском правовом поле и должны их соблюдать и не пойдут на всякие откровенно черные схемы.
3ton
3ton
сегодня в 12:58, ред.
Ему хорошо пошло бы Монако или Аякс , а лучше Испания в середнячок
В Челси ему будет сложно пробиться в основу .
Capral
Capral
сегодня в 12:46
Ну а что, он же хвастал, как с первой зарплаты швырял деньгами. Он хлопец небедный, пусть раскошелится, если хочет уехать. Другое дело, что с его физикой и его интеллектуальным видением футбола, в Британии, ему ничего не светит. Силовой, атлетичный, интенсивный английский футбол- не для него.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 12:36
Да пускай уже или переходит или не переходит,а то устроили мыльную оперу,да и парня держите в подвешанном состоянии.
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