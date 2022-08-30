Конов рассказал, как Захарян может спасти трансфер в «Челси»

Журналист Василий Конов раскрыл подробности возможного перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Один из вариантов спасения трансфера Захаряна в «Челси», который сейчас подвис, это вариант самостоятельного выкупа трансфера самим игроком. Самовыкуп поможет избежать сложных финансовых отношений между клубами, которые в текущей ситуации практически невозможны.
Вообще не понимаю кто поднял волну.
1), рабочую визу не дадут.
2). выходцу из РПЛ не разрешат играть в АПЛ.
Инглизы давно для себя всё решили…
Вообще не понимаю кто поднял волну.
1), рабочую визу не дадут.
2). выходцу из РПЛ не разрешат играть в АПЛ.
Инглизы давно для себя всё решили…
То есть "Челси" должен перевести в Федерацию деньги, а они уже совершат сделку.
Поэтому при нежелании Федерации работать с Россией "Челси" просто ничего не может сделать.
То есть "Челси" должен перевести в Федерацию деньги, а они уже совершат сделку.
Поэтому при нежелании Федерации работать с Россией "Челси" просто ничего не может сделать.
Эти санкции реально работают, и особенно для европейских клубов, которые работают в европейском правовом поле и должны их соблюдать и не пойдут на всякие откровенно черные схемы.
Эти санкции реально работают, и особенно для европейских клубов, которые работают в европейском правовом поле и должны их соблюдать и не пойдут на всякие откровенно черные схемы.
В Челси ему будет сложно пробиться в основу .
В Челси ему будет сложно пробиться в основу .