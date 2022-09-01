Обамеянг в ближайшее время перейдёт в «Челси»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время присоединится к «Челси».
Лондонцы предлагают за игрока 7,5 млн евро, а также защитника Маркоса Алонсо. Сделка близка к согласованию. Габонец подпишет с «синими» контракт по схеме «2+1». Опция продления контракта будет зависеть от процента проведенных Обамеянгом игр во втором сезоне.
В прошлом сезоне Ла Лиги нападающий забил 11 голов в 17 матчах.
Как обычно, есть "но". Обамеянг уже возрастной игрок, и долгосрочных планов строить на него не стоит. Как альтернатива, почему бы и нет. Может, молодые подтянутся пока.
Обамеянгу желаю забить как можно больше голов за "аристократов" и принести пользу команде Томаса Тухеля!
Как обычно, есть "но". Обамеянг уже возрастной игрок, и долгосрочных планов строить на него не стоит. Как альтернатива, почему бы и нет. Может, молодые подтянутся пока.
Обамеянгу желаю забить как можно больше голов за "аристократов" и принести пользу команде Томаса Тухеля!
А сейчас игра именно что не очень идёт, поэтому Обама может оказаться куда менее ценным приобретением, ибо он ни разу ни тащер.
А сейчас игра именно что не очень идёт, поэтому Обама может оказаться куда менее ценным приобретением, ибо он ни разу ни тащер.