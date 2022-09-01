Обамеянг в ближайшее время перейдёт в «Челси»

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сегодня, 11:27

Нападающий «Барселоны» в ближайшее время присоединится к «Челси».

Лондонцы предлагают за игрока 7,5 млн евро, а также защитника . Сделка близка к согласованию. Габонец подпишет с «синими» контракт по схеме «2+1». Опция продления контракта будет зависеть от процента проведенных Обамеянгом игр во втором сезоне.

В прошлом сезоне Ла Лиги нападающий забил 11 голов в 17 матчах.