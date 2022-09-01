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Обамеянг в ближайшее время перейдёт в «Челси»

сегодня, 11:27

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время присоединится к «Челси».

Лондонцы предлагают за игрока 7,5 млн евро, а также защитника Маркоса Алонсо. Сделка близка к согласованию. Габонец подпишет с «синими» контракт по схеме «2+1». Опция продления контракта будет зависеть от процента проведенных Обамеянгом игр во втором сезоне.

В прошлом сезоне Ла Лиги нападающий забил 11 голов в 17 матчах.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:22
А Дзюба лучше !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:19
Его на лавку покупают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 32united (раскрыть)
сегодня в 12:06
Могу сказать, что у Обамы психология "У команды идёт игра - я буду играть, не идёт игра - я тащить не нанимался никого, буду пешком ходить и спотыкаться".

А сейчас игра именно что не очень идёт, поэтому Обама может оказаться куда менее ценным приобретением, ибо он ни разу ни тащер.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 11:57
А как же теперь его тату канонир?
Будет сводить? Или заматывать?
32united
32united
сегодня в 11:36
Надеюсь, что Пьер-Эмерик поможет решить проблему с форвардом в Челси. К тому же еще и слили Алонсо, который, при всем к нему уважении, не способен навязать конкуренцию Кукурелье и Чилвеллу на левом фланге. Весьма выгодно для Челси.
Как обычно, есть "но". Обамеянг уже возрастной игрок, и долгосрочных планов строить на него не стоит. Как альтернатива, почему бы и нет. Может, молодые подтянутся пока.
Обамеянгу желаю забить как можно больше голов за "аристократов" и принести пользу команде Томаса Тухеля!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:34
Ну может теперь чтото изменится в плане голов!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:30
О, неужели нападающий появится в команде...хоть такой.
7,5 млн + не нужный Алонсо это хорошо 👌🏽
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