«Ювентус» отдаст Артура Мело «Ливерпулю» в аренду

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сегодня, 13:41

«Ювентус» отдаст полузащитника «Ливерпулю» на правах аренды.

Текущие результаты в лиге заставляют «красных» искать варианты для усиления полузащиты. Известно, что сделка близка к завершению, бразильцу останется лишь пройти медосмотр и подписать контракт.