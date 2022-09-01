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«Ювентус» отдаст Артура Мело «Ливерпулю» в аренду

сегодня, 13:41

«Ювентус» отдаст полузащитника Артура Мело «Ливерпулю» на правах аренды.

Текущие результаты в лиге заставляют «красных» искать варианты для усиления полузащиты. Известно, что сделка близка к завершению, бразильцу останется лишь пройти медосмотр и подписать контракт.

Ранее сообщалось, что на полузащитника претендует другой клуб АПЛ.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
сегодня в 14:03
Думаю, что может Ливеру принести пользу
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:59
На замену может и пойдёт.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:45
Скитается по ТОП клубам после Бразилии, но нигде заиграть не может. Может его уровень все же по ниже?
Тут походу Ливерпуль хочет повторить трюк, как когда то с Коутиньо забрав его у Интера, где он сидел на лавке.
Гость
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