«Ювентус» отдаст Артура Мело «Ливерпулю» в аренду

«Ювентус» отдаст полузащитника Артура Мело «Ливерпулю» на правах аренды.
Текущие результаты в лиге заставляют «красных» искать варианты для усиления полузащиты. Известно, что сделка близка к завершению, бразильцу останется лишь пройти медосмотр и подписать контракт.
Ранее сообщалось, что на полузащитника претендует другой клуб АПЛ.
Тут походу Ливерпуль хочет повторить трюк, как когда то с Коутиньо забрав его у Интера, где он сидел на лавке.
Тут походу Ливерпуль хочет повторить трюк, как когда то с Коутиньо забрав его у Интера, где он сидел на лавке.