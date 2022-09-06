Мелбет V.2.0

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сегодня, 10:02

Букмекерская компания Мелбет возобновила работу и представила обновлённый сайт. Новая версия сайта отличается не только дизайном, но и усовершенствованным функционалом, рассчитанным на максимальное удобство игроков.

Самые заметные изменения произошли в визуальной части сервиса. Ключевым отличием нового сайта является тёмная тема пользовательского интерфейса. Букмекер сохранил привычную цветовую гамму, переосмыслив ее в лаконичной стилистике. Принципиально изменилась структура сайта – на главной странице появилась панель для быстрой навигации, а основные разделы скрыты в боковом меню.

Главным функциональным преимуществом в Мелбет считают введение фрибетов, которые было технически сложно реализовать в старой версии сайта. Новая welcome-акция предполагает бездепозитный фрибет 1000 рублей всем новым клиентам БК.

Для постоянных клиентов, испытавших неудобства во время технических работ, Мелбет подготовил специальное предложение: им будут начислены индивидуальные поощрительные фрибеты. Для входа в личный кабинет необходимо воспользоваться номером мобильного телефона, указанным при регистрации.

Также, для игроков, желающих вывести свои денежные средства, Мелбет устраивает беспрецедентную акцию "Вывод без налога!”.

При этом букмекер отметил, что в ближайшем будущем возобновит и программу бонусов на первый депозит. В Мелбет подчеркнули, что это редкое сочетание приветственных программ, которые получилось успешно реализовать в рамках обновления.

Кроме того, в Мелбет анонсировали готовность ИТ-инфраструктуры для запуска широкого спектра онлайн-трансляций. Запуск данного сервиса будет анонсирован отдельно и не повлияет на работоспособность сайта.

В ближайшие дни возобновится и работа мобильного приложения. В нем произойдет ряд релевантных обновлений, а также повысится скорость работы и расширится функционал.

Мелбет также открыты к предложениям от игроков по поводу улучшения функционала сайта. Свои пожелания и комментарии можно оставлять как на почту marketing@melbet.ru, так и в социальных сетях компании: https://t.me/melbet_official_russia и https://vk.com/melbet_ru