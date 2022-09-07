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Кавазашвили: «Давайте отправим Семака в „Челси“, но „Зенит“ не отпустит»

вчера, 19:53

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог бы попробовать свои силы в Европе.

Семак — лучший тренер России. Из него получился хороший специалист, он смог бы попробовать себя в Европе.

Успехи «Зенита»? Это за счет комплектования команды и хорошего менеджмента. Они молодцы! Руководство «сине-бело-голубых» делает все, чтобы решать вопросы по-европейски. Таких клубов, как «Зенит», в России больше нет.

«Челси»? Давайте отправим Семака туда! Но «Зенит» его не отпустит, Сергей им нужен! Зачем «Зениту» искать кого-то другого, у которого за душой не будет никакой любви к ленинградскому футболу? Еще и деньги будет выкачивать чужой тренер! Когда есть свой — Семак — и он приносит им золотые яйца!

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:10
Не возьмут его Челси, даже в Ференцварош не возьмут
pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:17
Может Тухель метил на место Семака? Я был бы не против.
112910415
112910415
вчера в 20:57
Не отпустят?!
А ведь Тухель, уходя, советовал позвать именно Семака! )
Grundik
Grundik
вчера в 20:53
Тедеско в Спартак, Семак в Челси. Подозреваю, что дальше - Гвардиола в Химки, Моуриньо в Антарктиду, пингвинов тренировать, а Карпин уедет тренировать сборную США, Но с...ка, их никто никуда не отпустит. Анзор жжот)
Ку Ку 1
Ку Ку 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:51
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Ку Ку 1 (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Ваша - возможно....
    Да Семак и не напрашивается к "вам" тренером....
    Ку Ку 1
    Ку Ку 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:43
    Наша первая команда их двадцатой не стоит!
    Семак не тренер.
    Ку Ку 1
    Ку Ку 1 ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 20:43
    ... и дальше
    Ку Ку 1
    Ку Ку 1
    вчера в 20:42
    Манекен нигде, кроме газпрëма, не сможет давать результат
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 20:28
    Семак и … золотые яйца!!)
    Анзор кексы лепит.)))
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 20:25
    Челси с ним в шип вылетит
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:12
    Семак не пойдёт на понижение...
    Из 1-й команды самой большой страны...в 6-ю команду некоего острова...
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 20:06
    Его - Симака кредо фк " ЗЕНИТ " С-Петербург...
    протон
    протон ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 20:06
    А возможно перепил?
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:05
    ...а роза упала на лапу а(н)зора...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:02
    Блин Анзор опять таблетки забыл))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:00
    Это что такой анекдот?)
    протон
    протон
    вчера в 19:55
    А кто примет Семка в Лондоне?
    Гость
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