Кавазашвили: «Давайте отправим Семака в „Челси“, но „Зенит“ не отпустит»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер «Зенита» мог бы попробовать свои силы в Европе.

Семак — лучший тренер России. Из него получился хороший специалист, он смог бы попробовать себя в Европе.

Успехи «Зенита»? Это за счет комплектования команды и хорошего менеджмента. Они молодцы! Руководство «сине-бело-голубых» делает все, чтобы решать вопросы по-европейски. Таких клубов, как «Зенит», в России больше нет.

«Челси»? Давайте отправим Семака туда! Но «Зенит» его не отпустит, Сергей им нужен! Зачем «Зениту» искать кого-то другого, у которого за душой не будет никакой любви к ленинградскому футболу? Еще и деньги будет выкачивать чужой тренер! Когда есть свой — Семак — и он приносит им золотые яйца!