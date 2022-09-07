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Тихонов: «Национальная команда должна быть, люди должны болеть за неё»

вчера, 14:57

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал новость о сентябрьских сборах национальной команды России.

Конечно, хорошо, что проводятся товарищеские матчи, потому что сборная должна быть. Сколько времени ещё пройдёт без участия сборной в международных соревнованиях — неизвестно. Национальная команда должна быть, люди должны болеть за неё.

Да, мы играем с теми странами, с которыми можем играть. Это нормально для болельщиков и футболистов. В данный момент нет никуда стремления — мы всё прекрасно понимаем. Но сборная у страны должна быть.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:58
Естественно, что будем болеть за сборную в товарищеских ( "контрольных" ) матчах. Не спать по ночам, ворочаться с боку на бок, прокручивать в голове оптимальный состав команды, переживать за результат её будущих игр со сб.сб. Киргизстана или Ирана, на следующий день обсуждать с друзьями перепитИИ матча и технику Дивеева со Смоловым. Это так интересно.
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:42
Все правильно говоришь Андрюша
протон
протон
вчера в 15:31
Тихонов прав. Ибо на безрыбье и рак рыба
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:30
Сборная должна быть, но не с Карпиным
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:06
Всё правильно он сказал...
Гость
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