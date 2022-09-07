Тихонов: «Национальная команда должна быть, люди должны болеть за неё»

Экс-игрок «Спартака» прокомментировал новость о сентябрьских сборах национальной команды России.

Конечно, хорошо, что проводятся товарищеские матчи, потому что сборная должна быть. Сколько времени ещё пройдёт без участия сборной в международных соревнованиях — неизвестно. Национальная команда должна быть, люди должны болеть за неё.

Да, мы играем с теми странами, с которыми можем играть. Это нормально для болельщиков и футболистов. В данный момент нет никуда стремления — мы всё прекрасно понимаем. Но сборная у страны должна быть.