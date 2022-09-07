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Мостовой: «Тедеско специалист обычного класса, как и многие другие»

вчера, 20:25

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера «РБ Лейпциг».

Моя интуиция не подвела меня. Я же часто говорил про Тедеско. Когда он уходил из «Спартака», ему коридор прощальный устраивали, с почестями провожали. Да, можно поблагодарить за проделанную работу, но можно же это спокойно делать, а не возводить его в ранг непонятно кого. А потом он еще и сказал, что рад отстранению российских команд, «Спартака». Наверное, уже тогда многие люди, ранее любившие Тедеско, немного завелись.

Сейчас же всё пришло к тому, о чем я год назад еще говорил. Стоило попасть в нормальную футбольную среду, и его за всё наказали. Он специалист обычного класса, как и многие другие. Для меня в тренерской работе есть много составляющих. Быть хорошим тренером при хорошем составе, как в «Спартаке», или в «Лейпциге»… Все и говорили про него, как всё здорово. Так у них состав нормальный, они и должны в пятерке быть минимум. Там «Лейпциг» и оказался в том году, и Кубок Германии выиграли за счет фарта какого‑то.

Покажите свое мастерство, когда нет состава, денег и еще чего‑то! У «Лейпцига»-то всё нормально. Последние же результаты могут говорить о низком уровне тренера, а откуда этому уровню взяться, если он сам в футбол не играл?

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Все комментарии
Ларс
Ларс ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:38
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:30, ред.
    Саня в топе.
    Согласен с ним, Тедеско пока далеко до тренера
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:10
    Мостовой - ноль для всех тренеров, кому он раздаёт оценки. Может Тедеско и не играл в футбол, но и более успешный Нагельсман тоже не играл, а критик Мостовой, хотя и играл, но никогда не тренировал. Так что ноль только после единицы увеличивает её десятикратно, а Мостовой всегда вперёд лезет и в этом случае ноль - ничто.
    протон
    протон
    вчера в 20:31
    Будем откровенны - Тедеско физрук, а его бумажки как лучшего студента тренерской школы - липа. Притом я не стараюсь занимать позицию Мостового, но его мнимые успехи со Спартаком не может быть лакмусовой бумажкой. Игры при нем осмысленной не было, как бы не старались юзеры Спортса найти какие-то наработки в его схемах. Серии побед чередовал с сериями без побед. Тот же Спартак, что и обычно, только в профиль. Единственное, что он давал команде - огня, как тот же Каррера. Кроме эмоций нечего тренерского в нем не было.

    Потом еще вставил нож бывшему клубу в спину, сказав о верном решении отстранить российские клубы в еврокубках, когда Лейпциг должен был играть со Спартаком. Тедеско что заслужил, то и получил.
    Гость
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