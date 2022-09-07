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Ломаев: «Рад, что обратил внимание тренерского штаба сборной России»

вчера, 20:50

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал свое попадание в расширенный список сборной России.

Никакого вызова нет, это только расширенный список. Окончательный состав будет известен позже.

Узнал об этом сегодня днем, где-то в час дня от друзей — они мне отправили запись о расширенном списке. Испытал чувство радости. Какие ожидания? Понятно, что любой футболист хочет попасть в сборную страны. Но, повторюсь, это только расширенный список, не окончательный. Я, конечно, рад, что обратил внимание тренерского штаба.

Нет разочарования, что нас ждут только товарищеские матчи. Потому что это сборная России. Каждый игрок хочет попасть туда. И неважно: товарищеский матч или официальный.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:17
Адекватно оценивает собственные перспективы!
htc39hfgsf44
htc39hfgsf44
вчера в 21:41
молодец, так держать....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:04
Хороший вратарь.
Гость
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