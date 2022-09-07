Ломаев: «Рад, что обратил внимание тренерского штаба сборной России»

Вратарь «Крыльев Советов» прокомментировал свое попадание в расширенный список сборной России.

Никакого вызова нет, это только расширенный список. Окончательный состав будет известен позже.

Узнал об этом сегодня днем, где-то в час дня от друзей — они мне отправили запись о расширенном списке. Испытал чувство радости. Какие ожидания? Понятно, что любой футболист хочет попасть в сборную страны. Но, повторюсь, это только расширенный список, не окончательный. Я, конечно, рад, что обратил внимание тренерского штаба.

Нет разочарования, что нас ждут только товарищеские матчи. Потому что это сборная России. Каждый игрок хочет попасть туда. И неважно: товарищеский матч или официальный.