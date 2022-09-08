Билек: «Это был хороший опыт для нас»

Главный тренер «Виктории» дал комментарий после поражения от «Барселоны».

Мы ожидали, что матч будет тяжелым. Ребята сделали всё, что могли, но этого оказалось недостаточно. «Барселона» продемонстрировала потрясающее качество игры во всех аспектах.

Мы очень старались и создали несколько моментов. Сожалеем о пропущенном голе перед перерывом. Это был хороший опыт для нас.

Левандовски показал сегодня класс. Его умение завершать атаки просто феноменальное и он идеально находит место в штрафной. Он абсолютно заслуженно считается одним из лучших нападающих в мире.