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Индзаги: «Против подобных соперников матч нужно проводить идеально»

сегодня, 08:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Баварии».

Понятно, что против подобных соперников матч нужно проводить идеально... Нам противостояла команда высочайшего уровня, входящая в тройку лучших в Европе, на мой взгляд.

В первые 20 минут против мощной, экстраординарной команды, одной из сильнейших в Европе, мы проигрывали много единоборств. После первого гола, когда нам всей командой стало необходимо играть лучше, мы организовали множество потенциальных возможностей для взятия ворот, но, к сожалению, последний пас у нас не шел.

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