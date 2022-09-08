Индзаги: «Против подобных соперников матч нужно проводить идеально»

Главный тренер «Интера» прокомментировал поражение от «Баварии».

Понятно, что против подобных соперников матч нужно проводить идеально... Нам противостояла команда высочайшего уровня, входящая в тройку лучших в Европе, на мой взгляд.

В первые 20 минут против мощной, экстраординарной команды, одной из сильнейших в Европе, мы проигрывали много единоборств. После первого гола, когда нам всей командой стало необходимо играть лучше, мы организовали множество потенциальных возможностей для взятия ворот, но, к сожалению, последний пас у нас не шел.