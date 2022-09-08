Нагельсманн: «Мы заслужили победу»

Главный тренер «Баварии» рассказал о победе над «Интером».

Сегодня я доволен игрой. На протяжении 90 минут мы сохраняли хороший уровень интенсивности. В каждом из таймов было порядка десяти минут, когда мы отдавали сопернику территориальное преимущество, которым он мог воспользоваться. Думаю, мы заслужили победу. Было важно начать с трех очков.