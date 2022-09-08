Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Нагельсманн: «Мы заслужили победу»

сегодня, 08:27
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о победе над «Интером».

Сегодня я доволен игрой. На протяжении 90 минут мы сохраняли хороший уровень интенсивности. В каждом из таймов было порядка десяти минут, когда мы отдавали сопернику территориальное преимущество, которым он мог воспользоваться. Думаю, мы заслужили победу. Было важно начать с трех очков.

Все новости
Бош: «С мячом мы действовали плохо, а без него — ещё хуже»
Сегодня, 11:59
Трапп: «В Лиге чемпионов игру решают мелкие детали»
Сегодня, 11:23
Мерсон назвал тренера, который подходит для работы в «Челси»
Сегодня, 11:10
Аморим: «Мы одержали справедливую победу»
Сегодня, 11:06
Артета отреагировал на увольнение Тухеля
Сегодня, 10:41
Госенс: «Нам противостояла великая команда»
Сегодня, 10:23
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:51
Бавария одержала уверенную и заслуженную победу, что не может не вызывать оптимизм! Но оценивать сезон будем весной, а в прошлом сезоне, несмотря на удачную осень, дела пошли гораздо хуже. Надеюсь, что Юлиан сделал правильные выводы и такого больше не повторится.
Бавария играла на 4 с минусом. Много классных атак запороли кривыми пасами. Ну а так Бавария на две головы сильнее ,мощнее, техничнее.итд - Интера
За исключением реализации и вальяжной концовки неплохой матч, победа бесспорно заслуженная.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:38
Указали Интеру его место.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 