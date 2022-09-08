Моуринью: «В этих последних играх все идет против нас»

Главный тренер «Ромы» поделился комментарием после сенсационного поражения своей команды от «Лудогорца» (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Мы контролировали ход матча. Не хочу сказать, что мы провели фантастическую игру, но, по крайней мере, этого хватало, чтобы не проиграть. Мы пережили сложную ситуацию.