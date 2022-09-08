Моуринью: «В этих последних играх все идет против нас»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился комментарием после сенсационного поражения своей команды от «Лудогорца» (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Мы контролировали ход матча. Не хочу сказать, что мы провели фантастическую игру, но, по крайней мере, этого хватало, чтобы не проиграть. Мы пережили сложную ситуацию.
Кажется, что в этих последних играх все идет против нас. К счастью, есть 6 игр, хотя очевидно, что проигрыш в первой окажет на нас давление. Мы должны набрать 3 очка против ХИК на следующей неделе дома.