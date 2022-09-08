Мерсон назвал тренера, который подходит для работы в «Челси»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон полагает, что Зинедин Зидан - идеальный кандидат на пост главного тренера «Челси».
Зинедин Зидан — единственный тренер, который подходит для работы в «Челси». Он легенда. Он был замечательным игроком, а затем здорово работал в «Реале». Ему не нравится работать в одном месте несколько лет, он стремится сразу добиться всего.
Зидана Челси не потянет..
Там из всего состава Зизу бы только четверых оставил в команде.. Канте, Ковачич, Хаверц и Джеймс.
Зачем это самому Зидану, непонятно. Ввязываться в разборки АПЛ, где он не знает местный чемпионат и язык и испортить себе репутацию. Денег и титулов у него достаточно, он явно будет ждать кресло сборной, где работа поспокойнее, чем в клубе.
Зидана Челси не потянет..
Там из всего состава Зизу бы только четверых оставил в команде.. Канте, Ковачич, Хаверц и Джеймс.
Зачем это самому Зидану, непонятно. Ввязываться в разборки АПЛ, где он не знает местный чемпионат и язык и испортить себе репутацию. Денег и титулов у него достаточно, он явно будет ждать кресло сборной, где работа поспокойнее, чем в клубе.