Мерсон назвал тренера, который подходит для работы в «Челси»

Бывший футболист «Арсенала» полагает, что Зинедин Зидан - идеальный кандидат на пост главного тренера «Челси».

Зинедин Зидан — единственный тренер, который подходит для работы в «Челси». Он легенда. Он был замечательным игроком, а затем здорово работал в «Реале». Ему не нравится работать в одном месте несколько лет, он стремится сразу добиться всего.