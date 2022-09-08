Петржела: «Переход Мевли — это не так серьёзно, пусть играет в „Спартаке“»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о переходе защитника Михи Мевли в «Спартак».
Предательство ли переход экс-защитника «Зенита» Мевли в «Спартак»? Не вижу в этом ничего такого. Он не был железными игроком основы. Вот когда Быстров оказался в «Спартаке», это было предательством. Владимир — воспитанник, классно играл в молодёжке «Зенита». Тогда многие были в ярости. А переход Мевли — это не так серьёзно, пусть играет в «Спартаке».
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