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Петржела: «Переход Мевли — это не так серьёзно, пусть играет в „Спартаке“»

вчера, 20:27

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о переходе защитника Михи Мевли в «Спартак».

Предательство ли переход экс-защитника «Зенита» Мевли в «Спартак»? Не вижу в этом ничего такого. Он не был железными игроком основы. Вот когда Быстров оказался в «Спартаке», это было предательством. Владимир — воспитанник, классно играл в молодёжке «Зенита». Тогда многие были в ярости. А переход Мевли — это не так серьёзно, пусть играет в «Спартаке».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:42
Спасибо дед, и Бакаев пусть у вас всегда играет
makkie
makkie
вчера в 21:12
Мнение дедушки Петржелы не интересует от слова совсем.
Пусть свой любимый Зенит обсуждает!
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 21:03
Вот как
d7a69xremxje
d7a69xremxje
вчера в 20:33
Пусть играет там же
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:31
Знатно он протроллил Спартака...
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