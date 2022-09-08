Бош: «С мячом мы действовали плохо, а без него — ещё хуже»

Главный тренер «Лиона» высказал негодование по поводу поражения от «Лорьяна» в перенесенном матче 2-го тура Лиги 1 (1:3).

Мы ужасно оборонялись, плохо играли с мячом. Это не было похоже на «Лион». Мы проиграли в первом тайме, во втором пытались спасти ситуацию. Порой мы создавали опасные моменты, но у нас не получалось забивать. С мячом мы действовали плохо, а без него — еще хуже. Не могу сказать, кто конкретно из игроков сплоховал, вся команда себя не проявила. В перерыве я хотел сделать 8 замен, но арбитр бы этого не позволил. Я не переживаю, мне известно, каковы способности наших футболистов, они исправятся. Но меня разочаровало то, что я сегодня увидел, особенно в первом тайме.