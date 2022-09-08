Поттер прокомментировал назначение в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера лондонского клуба.
«Я невероятно горд, что возглавил „Челси“, этот фантастический клуб. Я очень рад сотрудничеству с новыми владельцами и с нетерпением жду встречи с футболистам. Мы будет развивать команду, которой смогут гордиться наши невероятные болельщики», – сказала Поттер.
Поттер то конечно хороший мужик видно, но ему придётся работать с американским истеблишментом и кучей игроков, которые давно деградируют, так что одной удачи маловато будет.
Тренер сильный но в «Челси» сложная ситуация. Тухель забуксовал с начала сезона, новый тренер должен встряхнуть команду новыми идеями.
Поттер то конечно хороший мужик видно, но ему придётся работать с американским истеблишментом и кучей игроков, которые давно деградируют, так что одной удачи маловато будет.
Тренер сильный но в «Челси» сложная ситуация. Тухель забуксовал с начала сезона, новый тренер должен встряхнуть команду новыми идеями.
Грэм Поттер и Тайная раздевалка
Грэм Поттер и Узник Кобхэма
Грэм Поттер и Кубок Карабао
Грэм Поттер и Орден Фофана
Грэм Поттер и Принц Захарян
Грэм Поттер и Дары Боэли
Грэм Поттер и Тайная раздевалка
Грэм Поттер и Узник Кобхэма
Грэм Поттер и Кубок Карабао
Грэм Поттер и Орден Фофана
Грэм Поттер и Принц Захарян
Грэм Поттер и Дары Боэли