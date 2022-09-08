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Поттер прокомментировал назначение в «Челси»

вчера, 18:53

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера лондонского клуба.

«Я невероятно горд, что возглавил „Челси“, этот фантастический клуб. Я очень рад сотрудничеству с новыми владельцами и с нетерпением жду встречи с футболистам. Мы будет развивать команду, которой смогут гордиться наши невероятные болельщики», – сказала Поттер.

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Все комментарии
z35vpa8fv28f
z35vpa8fv28f
вчера в 21:06
Удачи ему
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:04
С уходом Абрамовича синии потеряли и будут дальше терять
протон
протон
вчера в 20:23
Мужик вытащил счастливый билет. Получится - ну круто. Не получится - компенсация при увольнении будет огромная с учетом срока контракта, жизнь удалась.
Поттер то конечно хороший мужик видно, но ему придётся работать с американским истеблишментом и кучей игроков, которые давно деградируют, так что одной удачи маловато будет.
Тренер сильный но в «Челси» сложная ситуация. Тухель забуксовал с начала сезона, новый тренер должен встряхнуть команду новыми идеями.
протон
протон
вчера в 20:21
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Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:27
Мне очень хочется, чтобы Челси вернулся на свои привычные места на дно турнирной таблицы АПЛ, из которого его вытащил Абрамович.
cska1948
cska1948
вчера в 19:11, ред.
Смена тренера Челси обошлась в 31 миллион. Посмотрим, стоит ли Грм Поттер таких затрат.
p64xkubjsnhe
p64xkubjsnhe
вчера в 19:09
так все говорят, докажи делом...
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