Поттер прокомментировал назначение в «Челси»

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вчера, 18:53

Новый главный тренер «Челси» поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера лондонского клуба.

«Я невероятно горд, что возглавил „Челси“, этот фантастический клуб. Я очень рад сотрудничеству с новыми владельцами и с нетерпением жду встречи с футболистам. Мы будет развивать команду, которой смогут гордиться наши невероятные болельщики», – сказала Поттер.