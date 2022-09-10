«Пари НН» обыграл «Ахмат»

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сегодня, 21:40

«Ахмат» уступил «Пари НН» в матче 9-го тура РПЛ (1:3).

Счет открыл игрок гостей Тимур Сулейманов на 22-й минуте. Хозяева сравняли счет голом Юрия Журавлева на 59-й. Сулейманов оформил дубль на 61-й, а третий гол нижегородцев забил Кирилл Гоцук на 64-й минуте.

После матча «Ахмат» идет на 9-й строчке (11 очков), «Пари НН» расположился на 8-й позиции (12 пунктов).