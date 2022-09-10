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«Пари НН» обыграл «Ахмат»

сегодня, 21:40
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 3Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Ахмат» уступил «Пари НН» в матче 9-го тура РПЛ (1:3).

Счет открыл игрок гостей Тимур Сулейманов на 22-й минуте. Хозяева сравняли счет голом Юрия Журавлева на 59-й. Сулейманов оформил дубль на 61-й, а третий гол нижегородцев забил Кирилл Гоцук на 64-й минуте.

После матча «Ахмат» идет на 9-й строчке (11 очков), «Пари НН» расположился на 8-й позиции (12 пунктов).

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:10
Несколько неожиданно!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:54
С победой Нижний Новгород и болельщиков этого клуба!!! Полностью заслужили победу. Момент с Гамидом Агаларовым очень курьёзный вышел. После этого он посыпался походу. Но ничего, бывают и такие моменты. Теперь главное не падать духом. Всё нормально будет. Тимур Сулейманов сегодня зажигал по полной. У Терека проблемы с составом. Особенно не хватало Мохаммеда Конате, которого судья удалил в моменте, где больше мог простить, чем удалить. Надеюсь, к следующему матчу все важные игроки вернутся. Вот смотришь на некоторых игроков и думаешь: "зачем они нужны с такими зарплатами, когда в Республике есть свои местные более достойные?!". Терек в Грозном хорошо играл. А эти?
Бoрат
Бoрат
сегодня в 22:28
Нижний Новгород хорош!
После неудачного старта в последних четырех матчах одержали три победы и один сыграли вничью
За такую команду не стыдно болельщикам
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
сегодня в 22:22, ред.
Братья -южане! Так играть нельзя! Надеюсь, Талалаев сделает выводы позже, по ходу матча не удалось... А Нижний - с победой! Всё грамотно, размеренно, цинично...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:05
Что то происходит однозначно.Одни играют,другие вредят и сливают.
протон
протон
сегодня в 21:56
НН с победой. Молодцы!
Что с ними происходит уже не первый матч?! Такие ляпы Шелии и чудо удар с пенальти у Агаларова. Жесть лютая...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:51
Нижний с победой! Ахмат было не узнать сегодня.А полившики поля,вот для них у меня нет слов,всю игру изгадили.Это вторая игра,где игроки падают на ровном месте.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 21:47
Ахмат был мертвый просто. НН заслужено взял 3 очка.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:42
Неожиданно! А Ахмат очень нестабилен!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 21:41
Хороши Пари НН, почти Пари СЖ
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 21:41
Талалайка аут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:41
Нижний сегодня просто красавцы...
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