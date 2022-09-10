«Герта» Шварца сыграла вничью с «Байером» Азмуна

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сегодня, 18:42

«Герта», ведомая экс-тренером «Динамо» Сандро Шварцем, вничью сыграла с «Байером», в котором выступает экс-зенитовец Сердар Азмун.

Счет открыл игрок «аспириновых» Керем Демирбай на 49-й минуте. Ответным голом отметился Суат Сердар на 56-й. Столичная команда вышла вперед на 74-й минуте — гол на счету Марко Рихтера. Сравнял счет Патрик Шик на 79-й минуте. Другой бывший игрок «Зенита» — Андрей Лунев, пропускал игру из-за травмы.

После матча «Герта» занимает 14-е место (5 очков), «Байер» расположился на 16-м месте (4 очка). Ранее в туре «РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд (3:0).