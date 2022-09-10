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«Герта» Шварца сыграла вничью с «Байером» Азмуна

сегодня, 18:42
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)2 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Герта», ведомая экс-тренером «Динамо» Сандро Шварцем, вничью сыграла с «Байером», в котором выступает экс-зенитовец Сердар Азмун.

Счет открыл игрок «аспириновых» Керем Демирбай на 49-й минуте. Ответным голом отметился Суат Сердар на 56-й. Столичная команда вышла вперед на 74-й минуте — гол на счету Марко Рихтера. Сравнял счет Патрик Шик на 79-й минуте. Другой бывший игрок «Зенита» — Андрей Лунев, пропускал игру из-за травмы.

После матча «Герта» занимает 14-е место (5 очков), «Байер» расположился на 16-м месте (4 очка). Ранее в туре «РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд (3:0).

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 20:22
Обратил внимание на интересный момент: Азмун, будучи одним из основных игроков Зенита, лучшей (на момент трансфера) команды РПЛ, переходит в не самый сильный немецкий клуб. По идее, он должен быть в Байер на ведущих ролях. Но пока он стал игроком ротации и то, как он играет, повышает вероятность того, что Азмун может повторить путь Лунева - длины лавки в Леверкузене хватит. Первая мысль - вот вам и сравнение уровня РПЛ и чемпионата из ТОП-5. Но, в тоже время, из Рубина, команды ниже среднего (на момент ухода) один из лучших (но не самый) игроков Хвича Кварацхелия переходит примерно в команду такого же уровня в Италии, как и Байер в Германии. По идее, он должен быть игроком запаса в расчете на будущее. Но Хвича заиграл сразу и очень круто. И это тоже сравнение уровня РПЛ и и ТОП-5. Так что, хочется надеяться, не сильно отстаём от топов.
Capral
Capral
сегодня в 20:18
Даже убитый, мертвый Байер отобрал очки у г.....а.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 19:09
Забил Сердар, но не Азмун
Гость
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