«Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд в первом матче Розе

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сегодня, 18:32

«РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд в 6-м туре Бундеслиги (3:0).

Вилли Орбан открыл счет уже на 6-й минуте, Доминик Собослои удвоил преимущество команды на 45-й, а окончательный счет установил Амаду Айдара на 84-й минуте. Это первый матч Марко Розе на посту главного тренера «быков», предыдущем клубом специалиста была «Боруссия» Дортмунд.

«Боруссия» после матча идет на 4-м месте (12 очков), «Лейпциг» идет на 10-й позиции (8 пунктов).