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«Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд в первом матче Розе

сегодня, 18:32
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд в 6-м туре Бундеслиги (3:0).

Вилли Орбан открыл счет уже на 6-й минуте, Доминик Собослои удвоил преимущество команды на 45-й, а окончательный счет установил Амаду Айдара на 84-й минуте. Это первый матч Марко Розе на посту главного тренера «быков», предыдущем клубом специалиста была «Боруссия» Дортмунд.

«Боруссия» после матча идет на 4-м месте (12 очков), «Лейпциг» идет на 10-й позиции (8 пунктов).

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 20:23
Тренер - может,
физрук - нет!
Как говорится , почувствуй разницу:
С физруком крупно проигрывают cpaному шахтёру
С тренером спустя несколько дней вчистую выносят Боруссию, которая до этого тура лидировала в Бундеслиге
adrianes
adrianes
сегодня в 19:46
На багаже Тедеску. Последствия вселившегося спартаковского духа.
протон
протон ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 19:03
Бунт завершен, убрали Тедди вот и результат.
протон
протон
сегодня в 19:02
Значит однозначно сливали Тедеско, чудес таких не бывает.
Технично игроки Тедди сплавили!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 18:39
Очень удивлен результатом, неужели новый тренер может за пару дней так изменить команду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:32
Молрдцы, хорошо играли!
Гость
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