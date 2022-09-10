Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА обыграл «Краснодар», почти все голы «армейцев» — с пенальти

сегодня, 19:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ (4:1).

Счет открыл Хорхе Карраскаль на 30-й минуте с пенальти. Федор Чалов также поразил ворота соперника «с точки» на 45+7-й. Кристиан Рамирес отыграл один гол южан на 47-й. Хесус Медина забил третий гол москвичей на 62-й — снова «армейцы» реализовали «одиннадцатиметровый». Окончательный счет установил Адольфо Гайч на 90+1-й минуте.

После матча ЦСКА занимает 2-е место (20 очков), «Краснодар» идет на 3-й строчке (17 очков). Ранее в туре «Химки» и «Крылья Советов» сыграли без забитых мячей.

Все новости
ПСЖ минимально обыграл «Брест»
Сегодня, 19:55
Дубль Кармоны помог «Севилье» одолеть «Эспаньол»
Сегодня, 19:16
«Герта» Шварца сыграла вничью с «Байером» Азмуна
Сегодня, 18:42
«Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд в первом матче Розе
Сегодня, 18:32
«Бавария» не смогла одолеть «Штутгарт»
Сегодня, 18:26
«Наполи» минимально обыграл «Специю» и вышел в лидеры Серии А
Сегодня, 18:11
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:23
Бессмысленные споры. Есть два неписанные правила:
1. Все пенальти в ворота моей команды - левые; в ворота соперника - правые.
2. В футболе разбираются только те, кто ставит мне лайки.
Что бы не решили разные там комиссии и эксперты, для болельщика они незыблемые.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:21
Всех с заслуженной трудовой победой!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:20
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 20:15
    В прошлых играх у ЦСКА отняли несколько пенальти .....которые армейцы должны были пробивать...судьи зажали 100% пенальти в том числе и в ворота зенита....так что сегодня решили судить по правилам..
    cska1948
    cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 20:07
    Специально для вас: " игрок, выполняющий 11-метровый удар, или его партнер по команде совершают нарушение:
    если мяч проходит в ворота, удар повторяется"
    Союзник противников
    Союзник противников ответ andrefino13 (раскрыть)
    сегодня в 20:06
    Так он уже в двух следующих командах отмыться не может,а про Гайча говори,что уму его навязали от безысходности.
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 20:06
    ЦСКА с убедительной победой!!!
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 20:05
    У меня тоже есть вопросы по двум не поставленным в пользу ЦСКА пенальти в прошлых матчах.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 20:04
    Сафрнрв до свистка вышел из ворот.
    cska1948
    cska1948 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    сегодня в 20:02
    Когда же вы наконец поймёте, что окончательное решение по ЛЮБОМУ спорному эпизоду принимает судья в ПОЛЕ, а не на ВАРе?!
    Андрей Соловьев
    Андрей Соловьев ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 20:02
    Абсолютно глупое правило по перебитию пенальти. Игрок пробивающей команды нарушает правила, вратарь спасает команду и все напрасно, перебить. Давно пора отменить добивание после 11 -метрового удара как в хоккее после буллита. Отбил- все.
    cska1948
    cska1948 ответ Путин007 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 19:59
    Для тех кто слишком много понимает в футболе:
    1. Судья на ВАРе ничего отменить не может! Он только может подсказать судье в поле пересмотреть эпизод и приглашает его к монитору. Окончательное решение по эпизоду остается за ГЛАВНЫМ арбитром.
    2. Какая накладка, если Карраскаль ПЕРВЫМ касается мяча. И опять решение принял судья в поле.
    3. Выдержка из Правил игры в футбол: "игрок, выполняющий 11-метровый удар, или его партнер по команде совершают нарушение:
    если мяч проходит в ворота, удар повторяется"
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 19:58
    С Победой армейцы!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:57
    Победа за явным преимуществом ....
    pomor45
    pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 19:56
    Тоже так сначала подумал, но решение перебить правильное, т.к. гол всё же состоялся после добивания. Отменили не попытку, а гол, потому что правила нарушили игроки забившей команды.
    морозз
    морозз
    сегодня в 19:55
    Кони на голову превосходили Быков и счёт мог быть ещё более крупным! Давно не видел Быков такими поникшими, неспособными к сопротивлению!
    Болел ЦСКА с Победой!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 19:52
    Армейцы играли норм,заставляли фолить в штрафной,все пенальти заслуженные! С победой нас !
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 19:50
    ⚡️⚡️⚡️срочный инсайд от безработного Нобеля Арустамяна⚡️⚡️⚡️ болельщики цска зажгли на стадионе на своих смартфонах фонарики и у них получился великолепный перфоманс, Нобель быстро прочитал слово, которое болельщики армейцев соорудили своими фонариками на всю центральную трибуну! только это слово не Генич и не ВЭБ, и не поздравления Москвы с днём города....КАЗАРЦЕВ... отчётливо прочитал на трибуне слово выложенное из фонарей Нобель🤣🤣🤣
    blitz
    blitz
    сегодня в 19:50
    ЦСКА сегодня был хорош,. "Краснодар" сегодня в атаке ничего не придумал, все попытки были предсказуемы.
    pomor45
    pomor45 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 19:49
    Будет, как надоело.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ valt134 (раскрыть)
    сегодня в 19:49
    Скорее второй . Первый и третий левый . В первом случае Чалов нырнул так ,что Соболеву и не снилось . А в третьем , при пробитии пенальти правила нарушил игрок ЦСКА , а не Сафонов . Так какого хрена перебивали пенальти ? .
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 19:48
    Игра ЦСКА понравилась, Роша как и Мойзес ранее сходу вписались в команду, Фёдор МОЛОТОК, команда на подъёме, ВВФ респект.
    С безусловной победой нас.
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 19:46
    У меня есть вопросы по неназначенным пенальти в других матчах)...
    valt134
    valt134 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 19:45
    Только 3-й не вызывает сомнений.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 19:45
    Усё равно абыдно-да...
    Futurista
    Futurista ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 19:45
    Там без вариантов...если в матче ЦСКА с Зенитом и поставят 3 пенальти то точно не в ворота Зенита)...
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ Трезвый повар (раскрыть)
    сегодня в 19:45
    Хорошо)) Но Ростов будет играть на победу
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 19:44
    Хорошего игрока подтянул Ганчаренко , а сколько грязи на них двоих вылили писаки, которые сейчас здесь...
    ABir
    ABir
    сегодня в 19:44
    Три с пенальти - тянет на рекорд чемпионата
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 19:44
    У вас есть вопросы по назначенным пенальти? Огласите!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     