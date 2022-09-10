ЦСКА обыграл «Краснодар», почти все голы «армейцев» — с пенальти

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сегодня, 19:31

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ (4:1).

Счет открыл Хорхе Карраскаль на 30-й минуте с пенальти. Федор Чалов также поразил ворота соперника «с точки» на 45+7-й. Кристиан Рамирес отыграл один гол южан на 47-й. Хесус Медина забил третий гол москвичей на 62-й — снова «армейцы» реализовали «одиннадцатиметровый». Окончательный счет установил Адольфо Гайч на 90+1-й минуте.