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ПСЖ минимально обыграл «Брест»

сегодня, 19:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

ПСЖ минимально обыграл «Брест» в матче 7-го тура Лиги 1 (1:0).

Гол забил Неймар на 30-й минуте. Ислам Слимани мог сравнять счет на 70-й, однако пенальти в его исполнении не достиг цели.

После матча ПСЖ лидирует в чемпионате Франции (19 очков), «Брест» расположился на 17-й строчке (5 очков).

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 20:19
Скромная победа!!!
протон
протон
сегодня в 20:03
В центре поля все сразу ищут глазами Месси. Даже Мбаппе получая мяч отдаёт сразу на Месси, все знают, что Месси исполнит и создаст момент для партнеров!
И заметьте культуру паса в этой команде. Как мягко и на ногу точно отдаёт Месси и как это делает Мбаппе. Для француза цель доставить мяч партнёру, сильно и часто не точно, Месси отдаёт мягко и сразу на ход.
Взаимодействие Неймара и Месси искусство. Не люблю бразила, но такие игроки и есть футбол. Столько нестандартных действий, обработка.
Месси бесспорно лучший игрок матча, ПСЖ с победой!
протон
протон
сегодня в 20:00
Взаимодействие Неймара и Месси искусство. Не люблю бразила, но такие игроки и есть футбол. Столько нестандартных действий, обработка
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