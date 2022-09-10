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сегодня, 19:55

ПСЖ минимально обыграл «Брест» в матче 7-го тура Лиги 1 (1:0).

Гол забил Неймар на 30-й минуте. Ислам Слимани мог сравнять счет на 70-й, однако пенальти в его исполнении не достиг цели.