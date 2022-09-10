ПСЖ минимально обыграл «Брест» в матче 7-го тура Лиги 1 (1:0).
Гол забил Неймар на 30-й минуте. Ислам Слимани мог сравнять счет на 70-й, однако пенальти в его исполнении не достиг цели.
После матча ПСЖ лидирует в чемпионате Франции (19 очков), «Брест» расположился на 17-й строчке (5 очков).
И заметьте культуру паса в этой команде. Как мягко и на ногу точно отдаёт Месси и как это делает Мбаппе. Для француза цель доставить мяч партнёру, сильно и часто не точно, Месси отдаёт мягко и сразу на ход.
Взаимодействие Неймара и Месси искусство. Не люблю бразила, но такие игроки и есть футбол. Столько нестандартных действий, обработка.
Месси бесспорно лучший игрок матча, ПСЖ с победой!
И заметьте культуру паса в этой команде. Как мягко и на ногу точно отдаёт Месси и как это делает Мбаппе. Для француза цель доставить мяч партнёру, сильно и часто не точно, Месси отдаёт мягко и сразу на ход.
Взаимодействие Неймара и Месси искусство. Не люблю бразила, но такие игроки и есть футбол. Столько нестандартных действий, обработка.
Месси бесспорно лучший игрок матча, ПСЖ с победой!