Антони: «Роналду сложно описать — лучший футболист мира»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался о своем партнере по команде Криштиану Роналду.

Я стремлюсь помочь клубу. Все игроки здесь талантливы, возраст не играет роли.

Криштиану сложно описать — лучший футболист мира. Всего за несколько дней я многое почерпнул от общения с ним. У него выдающийся ум, и каждый наш разговор учит меня новому.