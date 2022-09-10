Антони: «Роналду сложно описать — лучший футболист мира»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о своем партнере по команде Криштиану Роналду.
Я стремлюсь помочь клубу. Все игроки здесь талантливы, возраст не играет роли.
Криштиану сложно описать — лучший футболист мира. Всего за несколько дней я многое почерпнул от общения с ним. У него выдающийся ум, и каждый наш разговор учит меня новому.
У МЮ мощная атака, это дает право смотреть в будущее с оптимизмом.
1. В ЛЧ.
2. В истории сборных
3. В плей-офф ЛЧ.
4. В финалах ЛЧ.
5. Единственный футболист в истории ЧМ, кто сделал хет-трик против топ-сборной
6. Единственный футболист, который становился лучшим бомбардиром в трех топ-лигах: АПЛ, Ла-лига и Сериа А.
Лучший по голевым передачам:
в ЛЧ - первое место.
Роналду великий футболист, но как и у любого другого футболиста его век уже подходит к концу. В этом нет ничего плохого и позорного, рано или поздно все сдают, заканчивают.
1. В ЛЧ.
2. В истории сборных
3. В плей-офф ЛЧ.
4. В финалах ЛЧ.
5. Единственный футболист в истории ЧМ, кто сделал хет-трик против топ-сборной
6. Единственный футболист, который становился лучшим бомбардиром в трех топ-лигах: АПЛ, Ла-лига и Сериа А.
Лучший по голевым передачам:
в ЛЧ - первое место.
Роналду великий футболист, но как и у любого другого футболиста его век уже подходит к концу. В этом нет ничего плохого и позорного, рано или поздно все сдают, заканчивают.