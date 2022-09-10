Глеб: «От встречи с Елизаветой II были положительные эмоции»

Экс-футболист «Арсенала» поделился воспоминаниями от встречи с королевой Великобритании Елизаветой II.

От встречи с Елизаветой II были положительные эмоции. Мои соболезнования королевской семье. Она тогда со всеми поздоровалась, капитан команды представлял каждого. По два слова со всеми перекинулась.

Не почувствовал, что ушла эпоха. Своих дел хватает. Это правда, что она болельщица «Арсенала», потому нас и приняла. Она должна была быть ещё на открытии стадиона, но перенесли. Сказала ли она нам, что болеет за «Арсенал»? Ну вроде никого больше в Букингемский не приглашали.