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Тебас: «Мбаппе остался в чемпионате без конкуренции»

сегодня, 17:34

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об отсутствии в чемпионате Испании звезд уровня нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Если мы посмотрим на клубы, за которые они выступают, то увидим, что эти клубы разбрасывают деньги на ветер. Да, было бы здорово увидеть таких игроков в Ла Лиге, но их здесь не было и в прошлом году.

Мбаппе остался в чемпионате без конкуренции. От продажи ТВ-прав за рубеж Ла Лига зарабатывает 800 млн евро, а они – 70 млн с Месси и Неймаром. Серия А, когда там выступал Роналду, получала не более 180 млн евро. А мы получили 800 млн евро – уже после того, как у нас перестали играть Месси и Роналду.

Да, мы хотим таких игроков, но это не обязательное условие. Лучше пусть в нашей лиге не будет клубов, которые разбрасываются деньгами, как «Манчестер Сити» или ПСЖ. Это делает нас сильнее даже без таких футболистов.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:42
Пусть сам себя и тешит.
w4jq4kcuu9sa
w4jq4kcuu9sa
сегодня в 18:10
Его футболу мешает Месси
Elliada
Elliada
сегодня в 18:01
Никак не может успокоиться. Болельщик Реала всё еще обижен, что сорвался переход
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:00
Это истинная правда
Брулин
Брулин
сегодня в 17:40
Похоже Тебас всю оставшуюся жизнь будет завидовать Парижу и Сити..
Горбатого исправит лишь могила..
Гость
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