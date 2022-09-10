Тебас: «Мбаппе остался в чемпионате без конкуренции»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об отсутствии в чемпионате Испании звезд уровня нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Если мы посмотрим на клубы, за которые они выступают, то увидим, что эти клубы разбрасывают деньги на ветер. Да, было бы здорово увидеть таких игроков в Ла Лиге, но их здесь не было и в прошлом году.

Мбаппе остался в чемпионате без конкуренции. От продажи ТВ-прав за рубеж Ла Лига зарабатывает 800 млн евро, а они – 70 млн с Месси и Неймаром. Серия А, когда там выступал Роналду, получала не более 180 млн евро. А мы получили 800 млн евро – уже после того, как у нас перестали играть Месси и Роналду.