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Анчелотти: «Футбол меняется и становится более вертикальным»

сегодня, 17:14

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о новшествах в футбольной тактике.

Азар забил «Селтику» потому, что мы стремились контролировать игру, владеть мячом, однако подобное происходит не так часто.

В наше время забить гол после 10 передач – редкий случай. Это подтверждает статистика. Она дает понять, что гол забить проще, когда сделано менее 10 передач.

Футбол меняется и становится более вертикальным, это можно наблюдать во многих странах. Владение мячом было в моде несколько лет назад, сейчас это уходит.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 19:18
Посмотрите нарезки как играл Спартак 90-х, сейчас не все команды сделают столько рывков и тем более нынешний Спартак.
Единственная разница это формат КЕЧ и ЛЧ, возможно в ЛЧ стало больше сильных команд. Так как из топ 4 лиг попадают по 4 команды у которых бюджет больше чем у Гетеборга и Ференцвароша.
Разница была в 60 и 70-х когда бывало играли по 1-2 защитника в игре. Наверное на рубеже веков футбол не изменился так как достиг предела и все схемы уже были перепробованы также как различные варианты игры.
ABir
ABir
сегодня в 18:16
Да, все стало быстрее и часто не логично
4ck3bag5ce47
4ck3bag5ce47
сегодня в 18:07
Всё меняется
протон
протон
сегодня в 17:33
Анчелотти гений. Он всегда при определении модели игры команды исходит от сильных и слабых сторон своих футболистов. Поэтому футболисты максимальный уровень демонстрируют.
Стиль игры владение мячом «футбол Гвардиолы» породил новый стиль игры, высокий прессинг с быстрыми вертикальными передачами, на скоростных игроков)
Сначала модно владеть мячом (Барселона/МС), потом агрессивно прессинговать (Боруссия/Ливерпуль), потом играть от защиты (Атлетико/Челси/Мадрид).
Capral
Capral ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 17:31
Посмотрите игру Аустрия-ДИНАМО Москва, и вам так не покажется....
Бoрат
Бoрат
сегодня в 17:19
Не знаю насчёт вертикальности, но однозначно за последние десятилетия футбол стал гораздо быстрее и более силовым
Иногда вижу отрывки старых матчей, кажется, что двигаются пешеходы
Думаю, что любой современный крепкий середняк уделал бы гранда 70х-80х-90х
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:15
Лишь бы Реал побеждал . А название не так важно.
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