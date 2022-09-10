Анчелотти: «Футбол меняется и становится более вертикальным»

Главный тренер «Реала» поделился мнением о новшествах в футбольной тактике.

Азар забил «Селтику» потому, что мы стремились контролировать игру, владеть мячом, однако подобное происходит не так часто.

В наше время забить гол после 10 передач – редкий случай. Это подтверждает статистика. Она дает понять, что гол забить проще, когда сделано менее 10 передач.

Футбол меняется и становится более вертикальным, это можно наблюдать во многих странах. Владение мячом было в моде несколько лет назад, сейчас это уходит.