Анчелотти: «Футбол меняется и становится более вертикальным»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о новшествах в футбольной тактике.
Азар забил «Селтику» потому, что мы стремились контролировать игру, владеть мячом, однако подобное происходит не так часто.
В наше время забить гол после 10 передач – редкий случай. Это подтверждает статистика. Она дает понять, что гол забить проще, когда сделано менее 10 передач.
Футбол меняется и становится более вертикальным, это можно наблюдать во многих странах. Владение мячом было в моде несколько лет назад, сейчас это уходит.
Единственная разница это формат КЕЧ и ЛЧ, возможно в ЛЧ стало больше сильных команд. Так как из топ 4 лиг попадают по 4 команды у которых бюджет больше чем у Гетеборга и Ференцвароша.
Разница была в 60 и 70-х когда бывало играли по 1-2 защитника в игре. Наверное на рубеже веков футбол не изменился так как достиг предела и все схемы уже были перепробованы также как различные варианты игры.
Единственная разница это формат КЕЧ и ЛЧ, возможно в ЛЧ стало больше сильных команд. Так как из топ 4 лиг попадают по 4 команды у которых бюджет больше чем у Гетеборга и Ференцвароша.
Разница была в 60 и 70-х когда бывало играли по 1-2 защитника в игре. Наверное на рубеже веков футбол не изменился так как достиг предела и все схемы уже были перепробованы также как различные варианты игры.