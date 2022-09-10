Никол: «Роналду в матче с „Реалом Сосьедад“ выглядел на все свои 37 лет»

Бывший футболист «Ливерпуля» с критикой отозвался об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы против «Реала Сосьедад» (0:1).

Единственное, с чем у меня ассоциируется эта игра, – это Роналду, которого чисто вывели к воротам на 14-й минуте, но тот позволил двум игрокам нейтрализовать атаку. У него возникали моменты, но не настолько хорошие. Чего-то не хватило.

Это единственное, что приходит на ум. Роналду выглядел на все свои 37 лет.