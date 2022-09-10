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Никол: «Роналду в матче с „Реалом Сосьедад“ выглядел на все свои 37 лет»

сегодня, 17:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Бывший футболист «Ливерпуля» Стив Никол с критикой отозвался об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче Лиги Европы против «Реала Сосьедад» (0:1).

Единственное, с чем у меня ассоциируется эта игра, – это Роналду, которого чисто вывели к воротам на 14-й минуте, но тот позволил двум игрокам нейтрализовать атаку. У него возникали моменты, но не настолько хорошие. Чего-то не хватило.

Это единственное, что приходит на ум. Роналду выглядел на все свои 37 лет.

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Все комментарии
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
сегодня в 20:21
Зы. Ну комментатор приколол. Вариант "никто" в голосовалке за лучшего игрока матча. Мне япошка Кубо Такефуса прям понравился. Очень опасно с фланга навешивает.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
сегодня в 20:18
Ага. На 37. Верно. Только вся команда на 40 выглядела.
112910415
112910415
сегодня в 19:43
" Я устал. Я ухожу"
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:28
Ему уже не интересно
Elliada
Elliada
сегодня в 18:08
Он как футболист закончился несколько лет назад
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:03
Его карьера подходит к концу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:58
Это главный якорь Манчестера...
протон
протон
сегодня в 17:31
Роналду сам невероятно высоко поднял планку и от него ждут волшебства, но увы годы берут свое и к сожалению с возрастом он лучше играть не будет. Понятное дело его пик пройден.
Это с одной стороны, а с другой. А иного футболистов играют так же в свои 37?
Роналду даже в свои 37 крут и даст фору многим молодым.
Ну а как он должен был выглядеть? На 36? Важно, как он играет и потенциал, если сейчас не в форме. Верю, что форму восстановит. и еще нормально поиграет. Иначе, кто-бы его держал в клубе?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:24
Сморозил как есть
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