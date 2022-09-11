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Погребняк: «„Зенит“ — это икона российского футбола на данный момент»

сегодня, 20:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре «сине-бело-голубых» в матче против «Оренбурга» в РПЛ (8:0).

«Зенит» — это икона российского футбола на данный момент. В Санкт-Петербурге еще никто не смог набрать очки в игре с «Зенитом». Я думаю, так и будет продолжаться. Чемпионский футбол, чемпионская игра. «Оренбург» в прошлом матче обыграл «Химки». Но против «Зенита» нет ни у кого шансов. Ни одна команда не сможет составить конкуренцию. Будем смотреть.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 21:15
Что-то слишком..Хорошо хоть не посоветовал соперникам "Зенита" колено преклонять перед игрой.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 21:09
Зенит лучшая команда рпл , ни кто не виноват ,что этого не хватает даже выход из группы в л ч . Мое мнение лимит убил российский футбол . Наши игроки растут в тепличных условиях и наши команды полное дно в еврокубках . Последнее время это стало очень заметно , а теперь после отстранения пропасть только будет расти .
Elliada
Elliada
сегодня в 21:04
Скорее российско-бразильского
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:55, ред.
Не богохульствуй, отрок Павел !)
Ты бы ещё Газпром, Моисеем назвал . )))
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