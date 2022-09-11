Погребняк: «„Зенит“ — это икона российского футбола на данный момент»

Бывший нападающий «Зенита» высказался об игре «сине-бело-голубых» в матче против «Оренбурга» в РПЛ (8:0).

«Зенит» — это икона российского футбола на данный момент. В Санкт-Петербурге еще никто не смог набрать очки в игре с «Зенитом». Я думаю, так и будет продолжаться. Чемпионский футбол, чемпионская игра. «Оренбург» в прошлом матче обыграл «Химки». Но против «Зенита» нет ни у кого шансов. Ни одна команда не сможет составить конкуренцию. Будем смотреть.