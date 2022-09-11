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Мостовой высказался о пенальти в матче ЦСКА и «Краснодара»

сегодня, 18:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о пенальти, назначенных в матче 9-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (4:1).

Три пенальти, которые были назначены в ворота «Краснодара», заслуженные. Есть же правила, и судья им следовал. Не вижу ничего такого, что можно было бы в матче ЦСКА и «Краснодара» расследовать. Так можно в каждой игре что-то расследовать. Сколько пенальти перебивали в матче «Торпедо» и «Ростова»? Три, но там пенальти вообще не было. Наверное, надо дождаться решения ЭСК. Да, бывают заявления, когда ты смотришь игру и понимаешь, что тут что-то есть подозрительное. Сейчас трудно придраться к чему-то, потому что есть VAR, который на 95 процентов показывает, был там, например, офсайд или нет. Здесь факты налицо, ничего такого тут не вижу.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ванечка (раскрыть)
сегодня в 18:57
Он немного в футбол поиграл и кое в чем разбирается. Знаешь об этом?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:57
    Ванечка
    Ванечка
    сегодня в 18:53
    Ну все высказался авторитет и вопросы сразу все отпали
    Гость
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