Мостовой высказался о пенальти в матче ЦСКА и «Краснодара»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о пенальти, назначенных в матче 9-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (4:1).

Три пенальти, которые были назначены в ворота «Краснодара», заслуженные. Есть же правила, и судья им следовал. Не вижу ничего такого, что можно было бы в матче ЦСКА и «Краснодара» расследовать. Так можно в каждой игре что-то расследовать. Сколько пенальти перебивали в матче «Торпедо» и «Ростова»? Три, но там пенальти вообще не было. Наверное, надо дождаться решения ЭСК. Да, бывают заявления, когда ты смотришь игру и понимаешь, что тут что-то есть подозрительное. Сейчас трудно придраться к чему-то, потому что есть VAR , который на 95 процентов показывает, был там, например, офсайд или нет. Здесь факты налицо, ничего такого тут не вижу.