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Пономарёв: «Впечатление очень хорошее от ЦСКА в целом»

сегодня, 18:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от матча «армейцев» против «Краснодара» в РПЛ (4:1).

Впечатление очень хорошее от команды в целом, давно не видел такой игры, претензий к игрокам никаких нет, счет по игре. Часто говорят, что новичкам нужно сыграться, но вот вам отличный пример, что не всегда это так. Если футболист высокого класса, то это необязательно. Да, могут быть проблемы с физической формой, но это уже другой разговор.

Судейство? Да, было три пенальти, но претензии пусть предъявляют к игрокам «Краснодара», одиннадцатиметровые были назначены справедливо.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 19:01
А Зенит с Ивановым как? Что-то не припомню возмущений питерцев после матча со Спартаком под его судейством. Это другое?
pomor45
pomor45
сегодня в 18:35, ред.
Трудно с ним спорить. ЦСКА с Ивановым в поле действительно выглядит неплохо. Я не только о судействе, а и о том, что гол с пенальти - это всё-таки не гол с игры, с хорошей комбинационной атаки, с красивого дальнего удара в девятку. Даже не гол после ляпа игрока соперника. Гол с пенальти - это хоть и сердито, но всё-таки дёшево. Поэтому очень уж так командой пока восхищаться не стоит.
asraeil
asraeil
сегодня в 18:24
Хороший матч и хорошая команда...
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