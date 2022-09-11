Пономарёв: «Впечатление очень хорошее от ЦСКА в целом»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от матча «армейцев» против «Краснодара» в РПЛ (4:1).

Впечатление очень хорошее от команды в целом, давно не видел такой игры, претензий к игрокам никаких нет, счет по игре. Часто говорят, что новичкам нужно сыграться, но вот вам отличный пример, что не всегда это так. Если футболист высокого класса, то это необязательно. Да, могут быть проблемы с физической формой, но это уже другой разговор.

Судейство? Да, было три пенальти, но претензии пусть предъявляют к игрокам «Краснодара», одиннадцатиметровые были назначены справедливо.