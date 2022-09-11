Президент «Урала»: «Благодаря Косте Геничу мы сегодня победили»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча своей команды против «Торпедо» в 9-м туре РПЛ (2:0).

На позапрошлой игре Костя Генич подарил мне оранжевую кофту и сказал, что когда я буду в ней, «Урал» обязательно выиграет. Благодаря Косте Геничу мы сегодня победили. Да, были мелкие погрешности, но было видно, что ребята настроены — хотели победить и победили сегодня.

Никита Алексеев? Ясно, что без ошибок игра не бывает. Он молодой парень, провёл первую игру в чемпионате. Было волнительно, но он молодец: свою ошибку исправил и сыграл на ноль.