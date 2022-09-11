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«Ювентус» не смог обыграть «Салернитану»

вчера, 23:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаМатч завершен

«Ювентус» не смог одолеть «Салернитану» в матче 6-го тура Серии А (2:2).

Гости открыли счет на 18-й минуте: отличился Антонио Кандрева. Кшиштоф Пёнтек на 45+4-й удвоил преимущество команды. Бремер на 51-й минуте отыграл один мяч «бьянконери». Леонардо Бонуччи на 90+3-й счет сравнял.

Команды завершили встречу в неполных составах: у «Ювентуса» на 90+5-й минуте был удален с поля Милик, на 90+8-й — Хуан Куадрадо, а на 90+10-й — главный тренер команды Массимилиано Аллегри. У гостей был удален Федерико Фасио на 90+8-й минуте.

После матча «Ювентус» идет на 8-м месте (10 очков), «Салернитана» располагается на 10-йт позиции (7 пунктов).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:12
Слава Великому гению Аллегри !
Ювентус действительно превращается в дряхлую старуху, с этим дружком семьи Аньелли.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:07
Слабовато для Ювентуса.
ballak144
ballak144
сегодня в 01:01
тут почему то Гвардиолу называют шарлатаном, но самый настоящий шарлатан это олегри, сил нет смотреть на это
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:37
Концовка - жесть..👍 ..
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:13
судья просто украл победу у ювентуса, Бонуччи не мешал и у вратаря шансов отбить мяч не было ни единого шанса
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:10, ред.
Максу осталось провалить осень в еврокубках и...,по ходу, ещё один потенциальный кандидат на смену Поттера (если чё), у Тоддика имеется.
2uan3dnt57yx
2uan3dnt57yx
вчера в 23:58
Засудили Ювентус , третий гол был чистым, но и ничья при такой игре для туринцев вполне нормально
протон
протон
вчера в 23:58
Может все на оборот
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:57
Судья решил помочь старушке и удалил физрука, который ожидаемо довёл команду до уровня середняка, но поздно. Нужно было в первом тайме, хотя бы шансы тогда у "Юве" остались бы)
Rare Fish
Rare Fish
вчера в 23:56, ред.
это пи...ц. 4 сезон подряд играют как черти
Гость
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