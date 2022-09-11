«Ювентус» не смог обыграть «Салернитану»

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вчера, 23:54

«Ювентус» не смог одолеть «Салернитану» в матче 6-го тура Серии А (2:2).

Гости открыли счет на 18-й минуте: отличился Антонио Кандрева. Кшиштоф Пёнтек на 45+4-й удвоил преимущество команды. Бремер на 51-й минуте отыграл один мяч «бьянконери». Леонардо Бонуччи на 90+3-й счет сравнял.

Команды завершили встречу в неполных составах: у «Ювентуса» на 90+5-й минуте был удален с поля Милик, на 90+8-й — Хуан Куадрадо, а на 90+10-й — главный тренер команды Массимилиано Аллегри. У гостей был удален Федерико Фасио на 90+8-й минуте.

После матча «Ювентус» идет на 8-м месте (10 очков), «Салернитана» располагается на 10-йт позиции (7 пунктов).