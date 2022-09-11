«Зенит» забил «Оренбургу» восемь безответных голов и обновил свой рекорд

«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче 9-го тура РПЛ (8:0).
Счет открыл Вендел на 3-й минуте. Иван Сергеев удвоил преимущество хозяев на 17-й, третий гол за авторством Далера Кузяева последовал на 19-й. Малком на 29-й минуте продолжил разгром соперника. На 43-й Вендел оформил дубль. Александр Павловец на 51-й минуте отличился автоголом. Малком на 59-й оформил дубль, а на 68-й Вендел достиг хет-трика.
Эта победа стала самой крупной для клуба из Санкт-Петербурга в чемпионатах России.
После матча «Зенит» лидирует в РПЛ (23 очка), «Оренбург» занимает 12-ю строчку (9 очков).
Радиоуправляемый вратарь Оренбурга (Миллера):
Радиоуправляемый вратарь Оренбурга (Миллера):
Да, Зенит сильнее, но такой игры, которой сегодня не было, нельзя допускать. Где вообще был вратарь? В воротах петербургской команды стоял?
Вообщем все три новичка пока хотят бороться за то, чтобы вернутся обратно, в дивизион на ступень ниже. Думаю, что следующий на выход тренер Оренбурга, но поживем-увидим.
Болельщикам Оренбурга очень сочувствую. Понимаю проиграть, но 8-0…
Да, Зенит сильнее, но такой игры, которой сегодня не было, нельзя допускать. Где вообще был вратарь? В воротах петербургской команды стоял?
Вообщем все три новичка пока хотят бороться за то, чтобы вернутся обратно, в дивизион на ступень ниже. Думаю, что следующий на выход тренер Оренбурга, но поживем-увидим.
Болельщикам Оренбурга очень сочувствую. Понимаю проиграть, но 8-0…