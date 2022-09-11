«Зенит» забил «Оренбургу» восемь безответных голов и обновил свой рекорд

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сегодня, 19:26

«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче 9-го тура РПЛ (8:0).

Счет открыл Вендел на 3-й минуте. Иван Сергеев удвоил преимущество хозяев на 17-й, третий гол за авторством Далера Кузяева последовал на 19-й. Малком на 29-й минуте продолжил разгром соперника. На 43-й Вендел оформил дубль. Александр Павловец на 51-й минуте отличился автоголом. Малком на 59-й оформил дубль, а на 68-й Вендел достиг хет-трика.

Эта победа стала самой крупной для клуба из Санкт-Петербурга в чемпионатах России.