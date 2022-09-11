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«Зенит» забил «Оренбургу» восемь безответных голов и обновил свой рекорд

сегодня, 19:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче 9-го тура РПЛ (8:0).

Счет открыл Вендел на 3-й минуте. Иван Сергеев удвоил преимущество хозяев на 17-й, третий гол за авторством Далера Кузяева последовал на 19-й. Малком на 29-й минуте продолжил разгром соперника. На 43-й Вендел оформил дубль. Александр Павловец на 51-й минуте отличился автоголом. Малком на 59-й оформил дубль, а на 68-й Вендел достиг хет-трика.

Эта победа стала самой крупной для клуба из Санкт-Петербурга в чемпионатах России.

После матча «Зенит» лидирует в РПЛ (23 очка), «Оренбург» занимает 12-ю строчку (9 очков).

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 21:07
Семак сразу сказал, лч им не нужна
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 21:01
Вот для чего нужны филиалы.
Elliada
Elliada
сегодня в 21:01
Прям голубой Ливерпуль
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 20:58
Ну можно было смело ставить всю зарплату на игру, Зенит Оренбург. Как бы +6 у Зенита железные перед стартом РПЛ...
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
сегодня в 20:57
РПЛ - увлекательный турнир. Интрига все 30 игр... )
5jmwkjn7xan6
5jmwkjn7xan6
сегодня в 20:56
да это разве футбол?...
ejzax79zh36r
ejzax79zh36r
сегодня в 20:42
Ну и Зенит.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:39
Слишком жёстко , оправятся ли?
cwfau5nc8aqx
cwfau5nc8aqx ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 20:34
Кто кого доит?.
g76vjw59tjcs
g76vjw59tjcs ответ godssii (раскрыть)
сегодня в 20:33
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 20:27
    Зачем вообще нужны такие игры? Оренбургу лучше было вообще на игру не приезжать. Ведь 3:0 всяко лучше чем 8:0. Да и нафиг надо Зениту статистику набивать.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 20:09
    Газпром - 1 - Газпром - 2 8 - 0
    godssii
    godssii
    сегодня в 20:09
    Гол Малкома через себя -Красотища!!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 19:58
    Лепота!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 19:55, ред.
    Зенит с Победой !!!

    Результативный тур !!!
    24 гола...

    И это ещё Бальде и Полоз в Ростове только начинают...))
    INGUSH
    INGUSH
    сегодня в 19:52
    +18
    я из Химок
    я из Химок
    сегодня в 19:51
    Оренбургу в раздевалку надо сразу цистерну спирта заносить!
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:48
    Пожалуй очень много?
    Dinamo
    Dinamo
    сегодня в 19:48
    Зениту скучно в РПЛ. Им сезон надо с -15 начинать, чтобы хоть какая-то интрига появилась.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 19:47
    Не стоило так сильно унижать слабую команду...
    godssii
    godssii ответ znsgmw84n6d2 (раскрыть)
    сегодня в 19:41
      godssii
      godssii ответ Брулин (раскрыть)
      сегодня в 19:39
      Газпром 49% - государство 51%
      мало того так газпром еще и налоги платит в РФ
      лукойл 100% забирает себе,так еще и налоги в РФ не платит!!!
      pomor45
      pomor45
      сегодня в 19:38
      Зенит снова слил пруху в реализации во второстепенном матче. Может обойтись боком в следующих: кубковом с КС и через два дня в гостях у Динамо.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      сегодня в 19:35
      Будем честны, Оренбург решил завязать с футболом и уйти в индустрию 18+. Других объяснений такому результату нет.
      Да, Зенит сильнее, но такой игры, которой сегодня не было, нельзя допускать. Где вообще был вратарь? В воротах петербургской команды стоял?
      Вообщем все три новичка пока хотят бороться за то, чтобы вернутся обратно, в дивизион на ступень ниже. Думаю, что следующий на выход тренер Оренбурга, но поживем-увидим.
      Болельщикам Оренбурга очень сочувствую. Понимаю проиграть, но 8-0…
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 19:35
      Пока клуб народного достояния будет также доить народное достояние, конкурентов ему не будет в ближайшее время.. ну уж слишком большая разница в классе легионеров СБГП над остальными легионерами в РПЛ. А именно они делают всю игру
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 19:35
      ))...
      протон
      протон
      сегодня в 19:33
      Жаль что этот состав зенита без ЛЧ, очень хотелось бы посмотреть как они с топами Европы играют, в рфпл близко соперников нет.
      Объективно, состав Зенита выше любого состава в РПЛ. Но все равно я очень надеюсь на борьбу с нами, с ЦСКА. В этом сезоне с приходом Федотова и обновлением состава можем побороться, но пока, Зенит слишком силён…
      судя по результату Оренбург играл довольно открыто,что не каждый соперник на такое решится. Эхх с таким составом питерцам бы в еврокубках пошуметь, нынешние легионеры очень впечатляют)

      Получил огромное эстетическое удовольствие от футбола в исполнении Зенита! Голы на любой вкус и загляденье! Оренбургу, спасибо за игру, побыстрее оправиться от сегодняшнего крупного поражения и удачи в следующих матчах РПЛ!
      znsgmw84n6d2
      znsgmw84n6d2
      сегодня в 19:33
      Футбола нет! Есть игра по указанию чиновников!
      lotsman
      lotsman
      сегодня в 19:32
      Это была хорошая охота.))
      feris1
      feris1
      сегодня в 19:31
      Могли бы и пожалеть)
      Гость
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